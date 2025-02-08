Укр Рус
Show24 Мировые знаменитости Экс-возлюбленная Канье Уэста Джулия Фокс позировала топлес на красной дорожке
8 февраля, 00:45
2

Экс-возлюбленная Канье Уэста Джулия Фокс позировала топлес на красной дорожке

Квитослава Туз

Американская актриса и модель Джулия Фокс привлекла к себе внимание во время Нью-йоркской недели моды. Бывшая девушка Канье Уэста появилась на красной дорожке I Only Wear MAC в довольно откровенном образе.

Не так давно жена рэпера Бьянка Цензори пришла на церемонию премии Грэмми обнаженной, чем шокировала публику. Однако экс-возлюбленная Канье Уэста выбрала менее откровенный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Это мой герой, – Канье Уэст оскандалился заявлением в поддержку P․ Diddy

Джулия Фокс вышла на красную дорожку в тренче бежевого цвета, а впоследствии обнажила грудь. Они были покрыты каким-то коричнево-оранжевым материалом. Свой образ актриса дополнила бежевыми туфлями на каблуках Jimmy Choo, которые украшали узоры. Она также сделала довольно эпатажный макияж, высветлив брови и сделав акцент на губах. Волосы модель зачесала назад.

Коротко о появлении Бьянки Цензори на Грэмми-2025

  • Напомним, что на красной дорожке 67-й церемонии музыкальной премии Грэмми Бьянка Цензори сначала появилась в черном меховом пальто, которое потом сбросила. Модель позировала перед камерами без белья, на ней было только прозрачное мини-платье, которое ничего не прикрывало, и прозрачные туфли.
  • Впоследствии Бьянка Цензори и Канье Уэст покинули церемонию. В сети появились слухи, что супругов даже не приглашали на мероприятие, а из-за эпатажного появления выгнали.
  • Однако рэпер был в списке номинантов. Покинуть церемонию пара решила сама.