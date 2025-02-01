Известная украинская актриса призналась, что пережила домогательства в театре: "Помню животный страх"

Украинская актриса Елена Хохлаткина рассказала, что подверглась домогательствам в театре. Все больше людей делятся собственным опытом на фоне скандала с преподавателем университета Карпенко-Карого Андреем Билоусом.

Народная артистка Украины поделилась, что в юные годы была влюблена в театр до безумия, поэтому доверяла всем, кто пришел туда раньше нее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Хохлаткиной.

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Они – боги, они – небожители, они знают лучше, они делают все правильно, они научат тебя как стать, быть актером,

– написала актриса.

По словам Елены Хохлаткиной, театральные закулисья – весомая часть пути актеров, ведь формирует их личность. От того, кто будет рядом, зависит их становление, развитие, мировоззрение и отношение к театру, отметила актриса. Народная артистка Украины рассказала о своих "кошмарах закулисья".

Елена Хохлаткина рассказала, как ее домогались

Хохлаткина призналась, что первым к ней в гримерку пришел "артист среднего поколения – некий первый герой-любовник". Он хотел проверить ее доступность и "готовность пополнить свой список легких приключений".

Второй мой кошмар – это режиссер, что мастерски и очень неожиданно хватал тебя за грудь, когда ты останавливалась лицом к расписанию. На большее он не был способен. Был тот, кто пытался посадить меня на колени в своем кабинете. Всем, конечно, обломилось, но я помню животный страх, который парализует и мозг, и тело юной неопытной девушки,

– поделилась Елена Хохлаткина.

Актрису возмущают разговоры о том, что девушки якобы сами провоцируют мужчин. Она поддержала жертв сексуальных домогательств, которые публично об этом заявили.

Напомним, ранее на секс-скандал в университете Карпенко-Карого отреагировала Ада Роговцева, которая в свое время получила там образование. Актриса подчеркнула, что этому вузу давно нужны изменения, и поддержала студентов.