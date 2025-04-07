Елена Тополя откровенно призналась, что больше не сможет родить детей, и объяснила почему

Певица Елена Тополя призналась, что больше не сможет родить детей. Вместе со своим мужем, солистом группы АНТИТЕЛА Тарасом Тополей, она воспитывает сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию.

Об этом сообщает Show 24. Елена объяснила, почему больше не сможет родить детей в интервью OBOZ.UA.

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Алена Тополя вспомнила, что во время третьей беременности у нее полностью разошлись мышцы на животе. Так, певице пришлось делать операцию, женщине поставили специальную сетку.

Хотим ли мы четвертого ребенка? Я не думаю об этом, потому что во время беременности Машей у меня полностью разошлись на животе мышцы. Пришлось делать операцию, поставить специальную сетку. Я не могу физически больше рожать. Возможно, и есть какие-то варианты, но это будет очень опасно – и для меня, и для ребенка,

– призналась она.

Елене Тополе сделали операцию

Тополя рассказала, что имела большой живот, когда была беременна дочкой. У певицы были боли, потом она не могла нормально есть. Так, Елена приняла решение об операции, ведь поняла, что это не может продолжаться.

Сетка держится, все хорошо. Единственное, что я не побереглась после вмешательства – сразу и за руль, и в дальние поездки, и тренировки спортом начала – не смогла сидеть на месте. И получила из-за этого достаточно широкий шрам на животе. Думаю теперь о татуировке или шлифовке,

– рассказала Елена Тополя.

Кроме того, Елена поделилась, что в юности не думала о детях. Она даже была убеждена, что никогда не выйдет замуж, ведь считала, что ей это не нужно. Однако певица не жалеет, что сложилось по-другому.

Ранее мы сообщали о том, что Елене Тополя отказали в визе США.