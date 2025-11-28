На границе обыскали команду Ирины Федишин и забрали лоты, которые они везли для помощи ВСУ

Ирина Федишин с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно помогает военным. Певица дает концерты за рубежом и на Родине, собирая средства на поддержку воинов.

На днях она с мужем Виталием Човныком, который также является ее продюсером, отправилась в Нью-Йорк. Правда, дорога прошла нелегко. Супруги с командой несколько часов провели на границе с Польшей, поскольку их задержали, долго обыскивали и даже забрали некоторые лоты для благотворительных аукционов в поддержку Вооруженных сил Украины. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ирины Федишин.

Во время своих выступлений Ирина Федишин постоянно проводит благотворительные аукционы, где люди могут приобрести символический сувенир за определенную сумму, которую впоследствии передают на помощь ВСУ. Для этого часто ей привозят памятные вещи с фронта, например, гильзы, которые оформляют как сувениры. Во время этой поездки часть из таких лотов пришлось оставить на границе. Несколько часов команду тщательно проверяли пограничники.

Очень была тяжелая дорога в Варшаву. Еле успели на самолет. Впервые так долго проходила украинскую границу, а поляки посмотрели, что украинцы нас три часа на границе, и себе начали к нам пристальный осмотр. Отправили наши два буса на яму. Еще такого детального досмотра не проходила никогда. Даже обувь заставили снять,

– поделилась певица.

Ирина Федишин рассказала, что их долго держали на границе / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! "Отправили на яму" означает, что транспорт отправили на детальную проверку на таможне, потому что у таможенников появились подозрения относительно груза или документов.

Муж певицы, Виталий, добавил, что все документы на благотворительные лоты были оформлены правильно.

Жаль, что имеем такую реальность. Жаль, что те, кто везет помощь, иногда проходят больше препятствий, чем те, кому эта помощь предназначена. Но мы не остановимся несмотря на все преграды,

– подчеркнул продюсер в инстаграм-сторис на своей странице.

Муж Ирины Федишин возмутился из-за того, что их задержали на границе / Скриншот из инстаграм-сторис

