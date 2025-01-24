Это меня убило, – беглец Волошин признался о проблемах с алкоголем и наркотиками

Беглый блогер Александр Волошин записал видео, в котором рассказал о своем нынешнем состоянии. По словам мужчины, его жизнь кардинально изменилась после скандала из-за высказываний о войне.

Александр Волошин признался, что после обстрела "Охматдета" и скандала, в который он попал, у него появились проблемы с зависимостью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу блогера.

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После истории с "Охматдитом" перевернулась вся жизнь и, наверное, это меня убило. Сейчас в течение года пытаюсь заново родиться. И очень часто я убегал от себя и мыслей в алкоголь, "траву" и другие наркотические вещества. После этой ситуации я до сих пор не пришел в себя,

– сказал Волошин.

Александр Волошин вспомнил, что раньше умел выходить из сложных ситуаций, но теперь малейшие трудности выбивают его из колеи. Проблема прежде всего в алкоголе и наркотических веществах. Блогер признался, что бросал и возвращался снова и снова, но пришло время поставить в этом точку.

Александр объяснил, что это видео записывает прежде всего для себя. Он хочет сдержать слово и остановить зависимость по крайней мере на год.

"Не могу сказать, что я наркоман или алкоголик, но я срываюсь и оно меня убивает. Не могу собраться. Хочу сказать, что ни одной капли алкоголя или чего-либо, что меняет состояние, я не буду употреблять до конца года. Если сорвусь, то буду человеком, который не держит слово перед большим количеством людей. А я так дальше просто не смогу жить. Сдержу это слово", – подчеркнул блогер.

Александр Волошин о проблемах с наркотиками: видео (18+, присутствует ненормативная лексика)

Напомним, после скандальных высказываний о переговорах с Россией Александр Волошин пожаловался на угрозы и преследования. Он выехал из Украины.

Блогер некоторое время находился в Испании, где собирался открыть ФЛП. Но впоследствии показался на Бали и рассказал, что приобрел там виллу. Такая покупка могла обойтись ему около 120 тысяч долларов.