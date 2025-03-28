Писатель и офицер ВСУ Илларион Павлюк написал заявление на выход из PEN Ukraine. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, пишет Show 24.

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Писатель сообщил, что организация ПЕН-клуба проголосовала против исключения Юрия Винничука. Для Павлюка это, а также обсуждение решения, стало причиной покинуть клуб.

Я считаю, что правозащитная роль ПЕН – это объединять мастеров слова для защиты прав человека. И что это важнее, чем объединяться и защищать друг друга. Но я в меньшинстве. ПЕН принял решение, которое больше подходило бы профсоюзу. Что тоже может быть, почему нет. Просто я вступал не в профсоюз,

– написал Илларион Павлюк.

Лариса Денисенко тоже покинула Украинский ПЕН

Кроме того, из ПЕН-клуба вышла писательница и правозащитница Лариса Денисенко. Она напомнила, что участники организации поддерживают читателей, библиотеки в прифронтовых городах, устраивают события для сбора средств на ВСУ. Однако, решение оставить PEN Ukraine она приняла, чтобы сохранить репутацию после пренебрежительной риторики в сторону женщин.

Я работаю с темой защиты прав женщин, недопустимостью сексуализированного насилия. В коммуникации перепиской среди членов и членов организации я увидела не только неприемлемую форму, а и обесценивание голосов женщин, особенно женщин молодых, демонстрацию удивительной привилегированной глухоты, наслаждения от своей свободы, раскованности, свободы высказываний, слова и отрицание уязвимости и боли других,

– подчеркнула писательница.

Лариса Денисенко добавила, что эта интонация не изменилась несмотря на попытки указать на проблему. Поэтому она решила "оставаться не в сообществе, а предлагать внешнюю защиту".

Что этому предшествовало