Юрия Винничука оставили в ПЕН-клубе: Илларион Павлюк ушел из организации в знак протеста
- Юрия Винничука оставили в составе Украинского ПЕН-клуба, что вызвало протест и выход Иллариона Павлюка и Ларисы Денисенко из организации.
- Решение о сохранении Винничука в ПЕН-клубе было принято большинством голосов на Общем собрании, хотя его предварительно исключили из-за риторики, вызвавшей возмущение в обществе.
Писателя Юрия Винничука оставили в составе Украинского ПЕН-клуба. В знак протеста из организации вышли Илларион Павлюк и Лариса Денисенко.
Писатель и офицер ВСУ Илларион Павлюк написал заявление на выход из PEN Ukraine. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, пишет Show 24.
К слову В КГГА объяснили, почему Андрей Белоус вернулся к работе в Молодом театре
Писатель сообщил, что организация ПЕН-клуба проголосовала против исключения Юрия Винничука. Для Павлюка это, а также обсуждение решения, стало причиной покинуть клуб.
Я считаю, что правозащитная роль ПЕН – это объединять мастеров слова для защиты прав человека. И что это важнее, чем объединяться и защищать друг друга. Но я в меньшинстве. ПЕН принял решение, которое больше подходило бы профсоюзу. Что тоже может быть, почему нет. Просто я вступал не в профсоюз,
– написал Илларион Павлюк.
Лариса Денисенко тоже покинула Украинский ПЕН
Кроме того, из ПЕН-клуба вышла писательница и правозащитница Лариса Денисенко. Она напомнила, что участники организации поддерживают читателей, библиотеки в прифронтовых городах, устраивают события для сбора средств на ВСУ. Однако, решение оставить PEN Ukraine она приняла, чтобы сохранить репутацию после пренебрежительной риторики в сторону женщин.
Я работаю с темой защиты прав женщин, недопустимостью сексуализированного насилия. В коммуникации перепиской среди членов и членов организации я увидела не только неприемлемую форму, а и обесценивание голосов женщин, особенно женщин молодых, демонстрацию удивительной привилегированной глухоты, наслаждения от своей свободы, раскованности, свободы высказываний, слова и отрицание уязвимости и боли других,
– подчеркнула писательница.
Лариса Денисенко добавила, что эта интонация не изменилась несмотря на попытки указать на проблему. Поэтому она решила "оставаться не в сообществе, а предлагать внешнюю защиту".
Что этому предшествовало
- На фоне скандала с преподавателем ЛНУ имени Ивана Франко Иосифом Лосем, которого обвинили в домогательствах и уволили, Юрий Винничук опубликовал статью "Была когда-то развратная эпоха". В материале писатель описал случаи домогательств и харассмента, которые ранее якобы воспринимались как норма. Например, "секс с пьяной, практически без сознания девушкой никто не считал изнасилованием".
- Общество возмутилось подобной риторикой Юрия Винничука. Его исключили из Украинского ПЕН за ущерб репутации и несоответствие ценностям.
- Это решение вызвало несогласие в самом сообществе. 27 марта провели Общее собрание, на котором Юрия Винничука восстановили в ПЕН-клубе. Из 116 зарегистрированных членов Украинского ПЕН только 42 человека проголосовали за исключение писателя из клуба, а большинство – 74 человека – проголосовали против.