Репяхова вышла на связь к подписчикам в инстаграме. Блогерша рассказала о недопустимом поведении организаторов концерта.

Екатерина Репяхова поделилась, что то, что происходило за кулисами, "сложно описать даже словами". По словам блогерши, был "полный абсурд" и "напряжение".

Я столкнулась с психологическим давлением и унижением, абсолютно незаслуженной агрессией в свою сторону со стороны организаторов концерта. Как следствие, для меня этого концерта почти не существует. Я помню только первые несколько песен. Далее – пустота,

– призналась она.

Репяхова добавила, что сейчас находится "в состоянии сильного шока", поэтому ей нужно время, чтобы прийти в себя. Жена Виктора Павлика поблагодарила подписчиков за поддержку.

Екатерина Репяхова об организаторах концерта

По словам Екатерины, зрителям не позволяли дарить цветы Виктору Франковичу и танцевать. Блогерша отметила, что никак не могла повлиять на ситуацию.

Екатерина Репяхова об организаторах концерта / Скриншот из инстаграма блогерши

Репяхова также обратилась к Дворцу "Украина". Блогерша ожидает публичных извинений от организаторов "за тон, форму общения и отношение" к ней.

То, что происходило, выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения. У меня есть зафиксированные факты, включая угрозы, которые я получала,

– отметила Екатерина.

Жена Павлика добавила, что у нее попросили прощения за кулисами, но подчеркнула, что этого недостаточно, ведь не хочет, чтобы подобная ситуация происходила с другими артистами и их командами.

Кроме публичных извинений, Репяхова требует от Дворца Украина "публичной позиции по пересмотру внутренней культуры общения и отношения к людям и зрителям".

В случае отсутствия какой-либо реакции я оставляю за собой право решать ситуацию в правовом поле, поскольку в процессе коммуникации были нарушены нормы закона. Я знаю, что я не единственный человек, который сталкивался с подобным отношением в этих стенах. Разница только в том, что не каждый находит в себе силы об этом сказать вслух,

– подытожила блогерша.

Екатерина Репяхова требует публичных извинений от Дворца "Украина"

Сейчас представители Дворца "Украина" не прокомментировали инцидент. Виктор Павлик также не высказался.

