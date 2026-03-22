Полный абсурд, – жена Павлика рассказала о шокирующем поведении организаторов его концерта
- Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, выразила недовольство организацией его юбилейного концерта, заявив о психологическом давлении и унижении со стороны организаторов.
- Репяхова требует публичных извинений от Дворца "Украина" и пересмотра внутренней культуры общения, угрожая правовыми действиями в случае отсутствия реакции.
21 марта народный артист Украины Виктор Павлик сыграл юбилейный концерт в Национальном дворце искусств "Украина". Жена певца, Екатерина Репяхова, шокировала подробностями того, что происходило за кулисами.
Репяхова вышла на связь к подписчикам в инстаграме. Блогерша рассказала о недопустимом поведении организаторов концерта.
Екатерина Репяхова поделилась, что то, что происходило за кулисами, "сложно описать даже словами". По словам блогерши, был "полный абсурд" и "напряжение".
Я столкнулась с психологическим давлением и унижением, абсолютно незаслуженной агрессией в свою сторону со стороны организаторов концерта. Как следствие, для меня этого концерта почти не существует. Я помню только первые несколько песен. Далее – пустота,
– призналась она.
Репяхова добавила, что сейчас находится "в состоянии сильного шока", поэтому ей нужно время, чтобы прийти в себя. Жена Виктора Павлика поблагодарила подписчиков за поддержку.
По словам Екатерины, зрителям не позволяли дарить цветы Виктору Франковичу и танцевать. Блогерша отметила, что никак не могла повлиять на ситуацию.
Репяхова также обратилась к Дворцу "Украина". Блогерша ожидает публичных извинений от организаторов "за тон, форму общения и отношение" к ней.
То, что происходило, выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения. У меня есть зафиксированные факты, включая угрозы, которые я получала,
– отметила Екатерина.
Жена Павлика добавила, что у нее попросили прощения за кулисами, но подчеркнула, что этого недостаточно, ведь не хочет, чтобы подобная ситуация происходила с другими артистами и их командами.
Кроме публичных извинений, Репяхова требует от Дворца Украина "публичной позиции по пересмотру внутренней культуры общения и отношения к людям и зрителям".
В случае отсутствия какой-либо реакции я оставляю за собой право решать ситуацию в правовом поле, поскольку в процессе коммуникации были нарушены нормы закона. Я знаю, что я не единственный человек, который сталкивался с подобным отношением в этих стенах. Разница только в том, что не каждый находит в себе силы об этом сказать вслух,
– подытожила блогерша.
Сейчас представители Дворца "Украина" не прокомментировали инцидент. Виктор Павлик также не высказался.
Кто из известных людей был на концерте Виктора Павлика?
Отметим, что поддержать Виктора Павлика пришли Оля Цибульская, Женя Янович, Анатолий Анатолич с женой, Дмитрий Кулеба и его возлюбленная Светлана Павелецкая.
Среди присутствующих также были Павел и Марина Зибровы. Павлик довел народного артиста Украины до слез во время выступления.
"Два часа пролетели как мгновение. И, признаюсь, я успел даже поплакать. Спасибо тебе за эти искренние эмоции, за эти слезы – они вернули меня в те времена, когда я сам ездил с оркестром, в мою молодость, в те особые мгновения, которые навсегда остаются в сердце. Витя, живи долго, твори, потому что твои песни уже бессмертны. Ты – артист с большой буквы. Ты – легенда украинской сцены", – обратился Зибров к Павлику после концерта.