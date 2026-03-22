Show24 Украинские звезды Полный абсурд, – жена Павлика рассказала о шокирующем поведении организаторов его концерта
22 марта, 13:24
Обновлено - 13:54, 22 марта

Мария Примыч
Основні тези
  • Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, выразила недовольство организацией его юбилейного концерта, заявив о психологическом давлении и унижении со стороны организаторов.
  • Репяхова требует публичных извинений от Дворца "Украина" и пересмотра внутренней культуры общения, угрожая правовыми действиями в случае отсутствия реакции.

21 марта народный артист Украины Виктор Павлик сыграл юбилейный концерт в Национальном дворце искусств "Украина". Жена певца, Екатерина Репяхова, шокировала подробностями того, что происходило за кулисами.

Репяхова вышла на связь к подписчикам в инстаграме. Блогерша рассказала о недопустимом поведении организаторов концерта.

Екатерина Репяхова поделилась, что то, что происходило за кулисами, "сложно описать даже словами". По словам блогерши, был "полный абсурд" и "напряжение".

Я столкнулась с психологическим давлением и унижением, абсолютно незаслуженной агрессией в свою сторону со стороны организаторов концерта. Как следствие, для меня этого концерта почти не существует. Я помню только первые несколько песен. Далее – пустота, 
– призналась она.

Репяхова добавила, что сейчас находится "в состоянии сильного шока", поэтому ей нужно время, чтобы прийти в себя. Жена Виктора Павлика поблагодарила подписчиков за поддержку.

Екатерина Репяхова об организаторах концерта / Скриншот из инстаграма блогерши

По словам Екатерины, зрителям не позволяли дарить цветы Виктору Франковичу и танцевать. Блогерша отметила, что никак не могла повлиять на ситуацию.

Екатерина Репяхова об организаторах концерта / Скриншот из инстаграма блогерши

Репяхова также обратилась к Дворцу "Украина". Блогерша ожидает публичных извинений от организаторов "за тон, форму общения и отношение" к ней.

То, что происходило, выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения. У меня есть зафиксированные факты, включая угрозы, которые я получала, 
– отметила Екатерина.

Жена Павлика добавила, что у нее попросили прощения за кулисами, но подчеркнула, что этого недостаточно, ведь не хочет, чтобы подобная ситуация происходила с другими артистами и их командами.

Кроме публичных извинений, Репяхова требует от Дворца Украина "публичной позиции по пересмотру внутренней культуры общения и отношения к людям и зрителям".

В случае отсутствия какой-либо реакции я оставляю за собой право решать ситуацию в правовом поле, поскольку в процессе коммуникации были нарушены нормы закона. Я знаю, что я не единственный человек, который сталкивался с подобным отношением в этих стенах. Разница только в том, что не каждый находит в себе силы об этом сказать вслух, 
– подытожила блогерша.

Екатерина Репяхова требует публичных извинений от Дворца "Украина" / Скриншот из инстаграма блогерши

Сейчас представители Дворца "Украина" не прокомментировали инцидент. Виктор Павлик также не высказался.

Кто из известных людей был на концерте Виктора Павлика?

  • Отметим, что поддержать Виктора Павлика пришли Оля Цибульская, Женя Янович, Анатолий Анатолич с женой, Дмитрий Кулеба и его возлюбленная Светлана Павелецкая.

  • Среди присутствующих также были Павел и Марина Зибровы. Павлик довел народного артиста Украины до слез во время выступления.

  • "Два часа пролетели как мгновение. И, признаюсь, я успел даже поплакать. Спасибо тебе за эти искренние эмоции, за эти слезы – они вернули меня в те времена, когда я сам ездил с оркестром, в мою молодость, в те особые мгновения, которые навсегда остаются в сердце. Витя, живи долго, твори, потому что твои песни уже бессмертны. Ты – артист с большой буквы. Ты – легенда украинской сцены", – обратился Зибров к Павлику после концерта.