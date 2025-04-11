Участники "Львов на джипе" вместе с Андреем Лузаном появились в прямом эфире, чтобы высказаться о скандале. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал проекта.

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Юмористы сообщили о закрытии формата шоу "Ср*ч", где две команды обсуждали различные темы и высказывали мнения "за" и "против". По словам Андрея Лузана, этот формат должен был обесценить конфликты между людьми, однако завершился скандалом.

Как назовешь корабль, (так он и поплывет, – Show 24). Ср*ч закончился ср*чем,

– подытожили Валентин Михиенко и Роман Щербань.

Андрей Лузан добавил, что обсудил со всеми участниками инцидент и подтвердил, что каждый негативно относится к насилию. Он подчеркнул, что выбранная тема была неуместной.

Это неуместная тема вообще. В ней нет за и против, в ней есть конкретика. Если мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, здесь нет быть никакого принуждения. Ни в одну, ни в другую сторону, если это вызывает дискомфорт,

– сказал комик и военный.

Константин Трембовецкий, который больше всего столкнулся с критикой, извинился за то, что послал зрителей на "Ранкавовому шоу" во время обсуждения скандала. Он объяснил, что был эмоциональным из-за большого количества сообщений в его соцсетях. Юморист добавил, что проблема была и в формулировках – на шоу не должно было звучать слова "принуждение" и тому подобное.

"Каждый из нас осуждает любое насилие. Наша проблема в том, что когда мы говорили, мы не понимали, что говорим о том, что может звучать как насилие", – сказал Трембовецкий.

Напоследок Андрей Лузан от имени всего коллектива попросил прощения у тех, кого это задело.

Я извиняюсь за то, что программа не подарила тех эмоций, которые должна. Шоу создано, чтобы обесценить любой конфликт. Перед вами извинились, кого это действительно задело. Наша первоочередная задача как комедийного канала – вызвать положительные эмоции, и очень плохо, когда что-то вызвало негативные эмоции. Вам приносится извинения от всего коллектива, потому что я считаю, что это и меня касается,

– подытожил Андрей Лузан.

Почему возник скандал