В Национальном театре во Львове поставили спектакль, который открывает Заньковецкую с нового ракурса – лично, глубоко, по-человечески. Это не просто спектакль, а путешествие в ее жизнь. Здесь под ногами скрипит сцена, мимо проходит настоящая Заньковецкая, а воздух наполнен духом театра, пишет Show 24.

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Так, чтобы приблизить украинцев к личности Марии Заньковецкой режиссер Игорь Билиц поставил спектакль-путешествие "Мария Заньковецкая. Обрученная со сценой".

Ее подготовили к 170-летию со дня рождения актрисы по пьесе Людмилы Тимошенко. Для того, чтобы показать Марию настоящей, с собственными эмоциями и переживаниями в разные годы ее жизни, автор провела детальное исследование биографии Заньковецкой, работала с литературными источниками, консультировалась с театроведами.

Она смеялась до слез и сама умела хорошо пошутить. Говорила иногда слишком резко и влюблялась в сплошные красные флажки. Ссорилась с близкими, потому что "это моя жизнь, не лезьте". Выбирала украинское тогда, когда за это преследовали. И всегда выходила на сцену – не потому, что надо, а потому что "я так хочу, значит так и будет",

– рассказывают в команде театра о Заньковецкой.

"Мария Заньковецкая. Обрученная со сценой" была творческим экспериментом театра, который оказался чрезвычайно удачным: хоть спектакль и длится два часа, кажется, что проходит мгновенно.

Олег Пригода играет в спектакле "Мария Заньковецкая. Обрученная со сценой" / Фото 24 Канала

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Дело в том, что зритель не просто сидит в зале, а ходит рядом с актерами, видит их костюмы вблизи, слышит голоса, взаимодействует с ними. А еще – заглядывает в те уголки театра, которые обычно скрыты от глаз посетителей: гримерки, фойе, кабинеты, подземелья, сцены и коридоры. Всего – 14 локаций, которые переносят вас в разные этапы жизни актрисы, что была неразрывно связана с театром.

Спектакль "Мария Заньковецкая. Обрученная со сценой" / Видео Анны Салий: смотрите онлайн

Каждый зритель отправляется в путешествие в свое время – при покупке билета можно выбрать удобное время. Группы стартуют каждые 10 минут, а начинается все от служебного входа в Национальный драматический театр имени М. Заньковецкой. В одной группе – не более 20 человек, что позволяет максимально погрузиться в то, что происходит вокруг.

Интересно, что роль Заньковецкой исполняют сразу 13 актрис – от молодых дебютанток до народных артисток Украины. Каждая из них воплощает одну из эпох жизни Марии: юность, влюбленность, борьбу, уставшую зрелость и верность сцене до последнего.

Актрисы, которые сыграли в спектакле "Мария Заньковецкая. Обрученная со сценой" / Фото 24 Канала

Актрисы: Кристина Тхоровская, Елизавета Цилык, Марта Шпеник, Дарья Федина, Шорена Шония, Анна Ярмоленко, Галина Далявская, Диана Каландаришвили, Наталья Боймук, Александра Люта, Альбина Сотникова, Ирина Швайковская, Александра Бонковская.

Заметим, что премьерные показы "Мария Заньковецкая. Обрученная со сценой" состоялись 4 и 5 июля и стали символическим завершением театрального сезона. А уже с 8 августа львовский Национальный театр снова откроет двери для зрителей. Это может стать для вас прекрасной возможностью, чтобы познакомиться поближе с Марией Заньковецкой – женщиной, у которой и сегодня стоит учиться смелости, достоинства и любви к своему. Билеты на спектакль уже в продаже.

После просмотра спектакля вы почувствуете, будто прошли вместе с Марией весь ее путь – и долго не сможете отпустить эти эмоции, переосмысливая увиденное и услышанное. "Мария Заньковецкая. Обрученная со сценой" точно не оставит равнодушными ценителей украинского театра.