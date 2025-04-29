Богдан Бенюк защитил педагогов из университета Карпенко-Карого, которых обвинили в домогательствах. Он назвал ситуацию "раздутой СМИ". Отрывок из его заявления опубликовала на своей странице Алина Доротюк. Под заметкой актера раскритиковали, передает Show 24.

К слову По ср*ке резкой отпор, – актер Богдан Бенюк призвал бить детей за русский язык

Критически относительно позиции Богдана Бенюка высказались не только подписчики и пользователи, но и публичные лица и известные актеры. В частности, Маша Ефросинина напомнила о заключении комиссии по исследованию конфликта, где стали на сторону актрис и посоветовали прекратить сотрудничество с Андреем Билоусом. Ведущая добавила, что женщинам до сих пор приходится самостоятельно бороться самим за себя, ведь публичные мужчины не становятся на их сторону.

Если бы господин Богдан произнес здесь хотя бы два предложения: "Я против домогательств, против притеснения властью и манипуляции влиянием, потому что это преступление", то даже картина с театрами приняла бы совсем другое развитие событий – эти лицемерные извращенцы прекратили бы так дерзко продолжать издеваться над актрисами, пока идет следствие!

– написала Маша Ефросинина.

Маша назвала "позором" слова Бенюка о "неудачных актрисах" и сравнила его с "соучастником заговора покрытия обидчиков".

Также высказалась Екатерина Тышкевич и другие

Екатерина Тышкевич обратила внимание на момент, когда Богдан Бенюк отказался продолжать дискуссию. Это произошло после того, как интервьюерка напомнила, что обвинения звучали и от известных актеров. В частности, и Екатерина заявляла о случаях домогательств со стороны Юрия Высоцкого.

Когда не сработал заезженный аргумент о неуспешных и обиженных мастером, господин Бенюк просто решил сменить тему?

– написала Тышкевич.

В комментариях другие публичные лица и пользователи осудили Богдана Бенюка:

Певица Абие: "Боже, скажите что это шутка! "Неудачные студентки"";

Екатерина Захмарная: "Просто противно слушать! От каждой следующей фразы тошнит еще больше. Неудачные актрисы? Раздутое СМИ? Это еще вершина айсберга, на самом деле. Многие девушки и парни до сих пор не решаются делиться своими историями, в частности из-за таких комментариев именитых мастеров и их коллег";

"Жаль, что господин Билоус не перепутал переписку со студенткой с перепиской с господином Бенюком и не сбросил ему свой половой орган. Жаль, что он сбросил его несовершеннолетней студентке, которая этого не просила";

"Какое позорище! Именно из-за таких тупых советских людей жертвы насилия боятся заявлять о совершенном над ними преступлении, а насильники остаются безнаказанными".

Однако добавим, что среди комментаторов были и те, кто вступились за Бенюка.

"Некорректно задавать вопросы тому, кто непричастен и должен облить грязью коллег. Ради чего? Ради хайпа? Правильно ответил, по крайней мере толерантно. Мне понравился ответ".

Как ответ Бенюка прокомментировала Алина Доротюк

Об ответе Богдана Бенюка высказалась и сама интервьюерка в своем телеграм-канале. Она считает, что его слова о насилии были "неудачной и провальной в коммуникации". Она согласилась, что расследование продолжается, но напомнила, что звучали десятки обвинений как к Андрею Билоусу, так и к Высоцкому и Сомову.

Не стоит создавать себе кумиров, перекладывая ответственность на советское воспитание – "что с него взять", "тогда все такие были". И покрывать насилие, ища ему оправдания, когда нет никакого оправдания,

– подчеркнула Алина Доротюк.

Журналистка объяснила, что задала Бенюку этот вопрос, потому что он возглавляет кафедру актерского мастерства в Карпенко-Карого и преподает в Академии эстрадного и циркового искусств. Поэтому актер является причастным к теме насилия в высших учебных заведениях.