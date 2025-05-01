Ефросинина обнародовала громкие детали дела Белоуса: "Принуждал к сексуальной связи"

Маша Ефросинина отреагировала на дело Андрея Белоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Общественный деятель призвала уволить его из Молодого театра и напомнила, что соответствующая петиция уже давно размещена на сайте КГГА.

Маша Ефросинина опубликовала скриншоты переписок сексуального характера преподавателя КНУТКиТ им. Ивана Карпенко-Карого Андрея Билоуса с девушками. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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Маша Ефросинина заметила, что среди студенток и актрис, с которыми "работал" Андрей Белоус, были и несовершеннолетние. По словам общественного деятеля, фотографию своих гениталий он присылал девушке, которой не было 18 лет.

Подбираться к новым "жертвам" ему помогала ассистентка. Используя власть, обещая перспективы и менторство, Белоус принуждал девушек к сексуальной связи с ним. "Прорабатывать" девушку он мог неделями, месяцами, а иногда и годами, чтобы она "созрела",

– говорится в заметке.

Ефросинина вспомнила, что когда появились первые сообщения от студенток о сексуальных домогательствах со стороны Андрея Белоуса, события развивались стремительно. В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого начали служебную проверку и отстранили преподавателя от работы.

В то же время Андрей Белоус продолжает работать в Молодом театре. Директор департамента культуры КГГА Сергей Анжияк заявил, что правовых оснований для увольнения театрального режиссера нет.

Дело Андрея Билоуса

Ранее Билоус говорил, что 10 февраля по собственной инициативе написал прошение, чтобы его отстранили от исполнения обязанностей на месяц, чтобы "избежать различных спекуляций". Впоследствии мужчина вернулся к работе и "чувствует себя довольно уверенно на своей должности", как отметила Маша Ефросинина.

На днях театральному режиссеру присвоили звание доцента.

Общественный деятель также поделилась, что полиция расследует уголовные производства по статье о сексуальном насилии по заявлениям четырех пострадавших.

Я встретилась с девушками театра ... Честно? У них состояние отчаяния и беспомощности. Но они твердо настроены отстаивать себя до конца. И я решила их поддержать!,

– написала Ефросинина.

Маша Ефросинина обращается к директору Департамента культуры КГГА Сергею Анжияку и мэру Киева Виталию Кличко "с настоятельной просьбой принять все необходимые меры для увольнения Андрея Белоуса из Молодого театра". На сайте Киевской городской государственной администрации размещена соответствующая петиция.