"Это была моя личная травма": Ефросинина назвала фамилию режиссера, который ее домогался

На днях общественный деятель и инфлюенсер Маша Ефросинина заявила, что в 18-летнем возрасте, когда работала на своем первом телевизионном шоу, пережила домогательство от режиссера. Женщина назвала его фамилию.

Ефросинина поделилась подробностями в комментарии "Завтраку с 1+1", передает 24 Канал. По словам инфлюенсера, если бы режиссер, который ее домогался, был влиятельным человеком, она бы раскрыла его имя раньше.

Кстати Ефросинина шокировала признанием, что ее домогался режиссер в 18-летнем возрасте: "Хотелось блевать"

У каждой есть свой Талашко, Билоус, режиссер. Я могу назвать его фамилию. Его фамилия была Матвеев. Это никому ни о чем не говорит. Возможно, он уже умер. Он был режиссером одного проекта. Поверьте мне, если бы это был влиятельный человек и многое делал сейчас в системе нашей медийной, я бы давно раскрыла его имя. Это была моя личная травма,

– рассказала Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что Андрей Белоус, которого вспомнила общественный деятель, – это театральный режиссер и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. На днях несколько бывших студенток обвинили его в сексуальных домогательствах. Пока продолжается служебное расследование, мужчину отстранили от преподавательской деятельности. Кстати, Билоус подал заявление в полицию.

Владимир Талашко – украинский актер и режиссер, который также преподавал в этом вузе. В 2021 году бывшие студенты обвинили его в сексуальных домогательствах, однако тот отрицал любые обвинения. Впоследствии народный артист Украины написал заявление на увольнение из университета по собственному желанию.

Маша Ефросиниа заявила о домогательствах со стороны режиссера