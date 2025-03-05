"Мисс Вселенная Украина" стала жертвой домашнего насилия: модель шокировала фото в синяках

Украинская модель Анастасия Суббота откровенно рассказала о 6-летних отношениях, в которых находилась. Оказалось, что она испытывала, буллинг, угрозы, манипуляции и насилие со стороны мужа.

"Мисс Вселенная Украина-2019" Анастасия Суббота опубликовала сообщение о том, что оставалось по ту сторону инстаграма во время ее отношений с мужем – домашнее насилие. Она обнародовала фото, где показала последствия побоев, передает 24 Канал со ссылкой на ее страницу.

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Вы видите просто картинку, а вот результат отношений с человеком, которого ты даже любил, на которого раньше надеялся. Надеялся, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже... Алкоголь, нервные срывы, манипуляция тобой, твоими родными и друзьями. Буллинг и насилие, угрозы. И это все потом видел и слышал наш ребенок,

– рассказала Анастасия Суббота.

Модель напомнила, что последние два года отношений находилась за границей. Она поняла, что ситуация только становится хуже. После очередного инцидента Анастасия решила вернуться в Украину "с 2-летним ребенком под ракеты и обстрелы". Тогда она переживала тяжелую депрессию, но одновременно получила важную поддержку от близких.

"Дальше ты просто начинаешь жить, привыкать что ты свободная, и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка. Ты живешь в спокойствии, да-да, в покое, даже под постоянные тревоги и обстрелы... За почти год в Украине мне не было так страшно как моментами в эти 6 лет", – призналась "Мисс Вселенная Украина-2019".

Анастасия Суббота обратилась к тем, кто был или есть в подобной ситуации. Она призвала поставить в приоритет свое здоровье, моральное и физическое состояние. И не верить людям, которые говорят, что изменятся.

Что известно об Анастасии Субботе

Анастасия Суббота с 17 лет работает в сфере моделинга. В 2019 году она завоевала титул "Мисс Украина Вселенная" и приняла участие в конкурсе красоты в Атланте.

В 2021 году Анастасия Суббота впервые стала мамой – у нее родилась дочь Елизавета. Сейчас модель беременна во второй раз и также ожидает рождения девочки.