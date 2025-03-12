На концерте известного рэпера в США произошла стрельба: есть пострадавшие

На концерте американского рэпера Boosie Badazz произошел инцидент. Неизвестный открыл огонь прямо во время мероприятия.

Американский рэпер Boosie Badazz выступал в Акроне, штат Огайо. Во время его концерта произошла стрельба. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на People.

К слову Верку Сердючку с бэндом не выпустили за границу: в команде Данилко отреагировали

В отчете полиции говорится о том, что в какой-то момент во время выступления рэпера возникла драка. Неизвестный мужчина сделал несколько выстрелов.

В результате стрельбы есть двое раненых – 18-летний и 36-летний мужчина. Их доставили в больницу в критическом состоянии.

Подозреваемый после стрельбы сбежал с концерта. Полицейским пока не удалось его найти.

Заметим, ранее завершился суд над рэпером A$AP Rocky, которого обвиняли в совершении стрельбы. Ему грозило 24 года заключения. Артиста признали невиновным.

Что известно о Boosie Badazz

Boosie Badazz – известный американский рэпер, который более 25 лет в музыкальной индустрии. Он выпустил 13 сольных альбомов и множество синглов. Впрочем, артист имел проблемы с законом – его обвиняли в хранении наркотиков и оружия. Скандальная репутация у Boosie Badazz еще и из-за его гомофобных и трансфобных высказываний.

Уже не впервые на концерте Boosie Badazz происходит подобный инцидент. Летом 2024 года из-за стрельбы на его выступлении погибли два человека.