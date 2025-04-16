Участника группы Backstreet Boys обвинили в сексуальном насилии

Американского певца, участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в сексуальном насилии. К тому же в иске женщина утверждает, что заразилась инфекционным заболеванием, что привело к раку шейки матки.

По словам Лауры Пенли, Ник Картер совершил над ней сексуальное насилие примерно в 2004 году, когда ей было около 19 лет. Певец опроверг обвинения в заявлении, опубликованном его адвокатами, пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Лаура Пенли утверждает, что они встречались примерно с декабря 2004 года до февраля 2005 года "для сексуально-интимных отношений" и виделись примерно каждые несколько недель, когда она была в Лос-Анджелесе.

Женщина отметила, что по крайней мере трижды секс был по согласию, но все якобы изменилось в квартире Ника Картера. По ее словам, певец отказался использовать презерватив и говорил, что не болеет заболеваниями, которые передаются половым путем. Согласно иску, до этого Пенли никогда не имела незащищенного секса.

Пострадавшая утверждает, что в начале 2005 года ходила на квартиру к Нику Картеру, но надеялась только посмотреть фильм с ним. Однако певец сказал "нет", потому что "единственной причиной, по которой она была там, был секс".

Согласно иску Лауры Пенли, участник группы Backstreet Boys совершил над ней сексуальное насилие в своей постели, несмотря на то, что женщина несколько раз сказала "нет". Ник Картер якобы "не воспользовался средствами защиты, чтобы предотвратить распространение инфекций, передающихся половым путем".

Пострадавшая заметила, что ей говорили молчать об этом случае, поскольку ей все одного никто не поверит. Через несколько месяцев певец якобы попросил прощения и женщина снова пошла к нему. Лаура Пенли заявила, что во второй раз подверглась сексуальному насилию.

Лауре Пенли диагностировали рак шейки матки

По словам женщины, Ник Картер "инфицировал ее различными болезнями, передающимися половым путем, в частности вирусом папилломы человека (ВПЧ)". Примерно в июле 2005 года Лаура Пенли якобы получила положительный результат на хламидиоз и гонорею, а в августе ей диагностировали рак шейки матки второй стадии.

Женщине пришлось пройти многочисленные процедуры, что повлекло "сильный эмоциональный стресс, физические страдания, медицинские проблемы, проблемы с интимностью и прочее". Также Лаура утверждает, что ее якобы преследовали поклонники Ника Картера после того, как она свидетельствовала против него.

Пенли требует возмещения убытков в размере более 15 000 долларов и чтобы дело рассматривал суд присяжных. Ник Картер опроверг обвинения женщины через своих адвокатов. Более того, в заявлении говорится, что он никогда не встречался с Лаурой и "не имел никаких романтических и сексуальных отношений с ней".

Стоит отметить, что Лаура Пенли стала четвертой женщиной, которая обвинила Ника Картера в сексуальном насилии. Участник группы Backstreet Boys опроверг все обвинения.

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