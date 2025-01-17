Писатель решил нарушить молчание. Так, Нил Гейман опроверг обвинения в сексуальном насилии, передает 24 Канал со ссылкой на его сайт.

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Знаменитый писатель написал в заметке, что в течение многих месяцев с ужасом и тревогой наблюдал за информацией, которая распространялась о нем в интернете. Все это время он молчал из уважения к людям, которые делились своими историями. Кроме того, Гейман не хотел привлекать еще больше внимания к фейкам.

По словам мужчины, он всегда старался соблюдать приватность, потому что считал, что социальные сети – это не место для разговоров на важные и личные темы. Однако сейчас Нил чувствует, что должен высказаться.

Когда я читаю эти последние рассказы, есть моменты, которые я наполовину узнаю, и моменты, которых я не узнаю, описания событий, которые произошли, смешаны с теми, которые категорически не происходили. Я далеко не идеальный человек, но я никогда ни с кем не вступал в половые отношения без согласия. Никогда,

– подчеркнул Нил Гейман.

Нил Гейман / Фото из инстаграма писателя

Нил Гейман опроверг обвинения в сексуальном насилии

Автор "Песочного человека" признался, что перечитал сообщения, которыми обменивался с женщинами. Теперь они выглядят так же как и раньше: два человека наслаждаются сексуальными отношениями по согласию и хотят видеться снова. Нил Гейман рассказал, что когда находился в этих отношениях, они казались ему счастливыми.

И я также осознаю, пересматривая их спустя годы, что я мог и должен был сделать намного лучше. Я был эмоционально недоступным, но в то же время сексуально доступным, сосредоточенным на себе и не таким вдумчивым, каким мог или должен был быть. Очевидно, я небрежно относился к человеческим сердцам и чувствам, и об этом я очень глубоко сожалею. Это было эгоистично с моей стороны. Я был увлечен своей собственной историей и игнорировал чужие,

– признался писатель.

Гейман понимает, что ему не все поверят, но будет прилагать усилия, чтобы заслужить доверие читателей. Он еще раз опроверг обвинения в сексуальном насилии и назвал истории, которые сейчас распространяются, ложными. Писатель готов нести ответственность за свои ошибки, но не будет признавать то, чего не делал.

Напомним, вероятные жертвы Нила Геймана утверждают, что пережили сексуальное насилие, когда писатель прожил в США, Новой Зеландии и Великобритании. Сообщается, что самой молодой пострадавшей на тот момент было 18 лет. Согласно заявлениям женщин, они работали на знаменитость.