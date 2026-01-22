22 января, 17:59
Объявили номинантов на Оскар-2026: есть ли в списке украинские фильмы
В марте 2026 года состоится долгожданная церемония награждения Оскар. 22 января стали известны номинанты на 98-ю кинопремию.
Их в прямом эфире объявили Даниэль Брукс и Льюис Пулман. Видео опубликовали на ютуб-канале Oscars.
В этом году украинские фильмы не попали в список претендентов на Оскар. В то же время номинирована российская лента.
Найкращий фільм
- "Франкенштайн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Одна битва за другой";
- "Бугония";
- "F1";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Сны поездов".