Стало известно, что суд уже принял решение, освобождать ли рэпера под залог. Пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

К слову В США вынесли приговор скандальному рэперу P Diddy

Суд отказал в освобождении P. Diddy под залог. Адвокаты знаменитости утверждали – опасности, что он куда-то улетит нет, поскольку самолет рэпера арендуется на Гавайях. Однако судья принял решение, что мужчина должен оставаться в тюрьме до вынесения приговора. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Федеральный судебный процесс в Нью-Йорке длился почти два месяца. Прокуроры обвинили Шона Комбса в том, что он вел преступную деятельность, целью которой была сексуальная торговля женщинами, используя свой статус.

Присяжные оправдали рэпера по трем из пяти самых серьезных обвинений, перед тем советуясь 13 часов. Мужчина и дальше будет находиться в федеральной тюрьме в Бруклине. Вынести приговор должны 3 октября.

Адвокат P. Diddy просил освободить рэпера

Адвокат P. Diddy призвал, чтобы судья освободил его клиента. Он заявил, что рэпер еще до ареста посещал программы для людей, которых обвинили в домашнем насилии, чтобы улучшить свое поведение. Более того, представитель защиты знаменитости добавил, что тот не совершал насилие с 2018 года.

Однако бывшая девушка Шона Комбса, певица Кэсси Вентура, которая обвинила его в насилии, написала письмо в суд, в котором говорилось о том, что рэпер будет представлять опасность, если его освободят. Судья отметил, что во внесении залога отказали, ведь защита P. Diddy "признала насилие в его личных отношениях".

Кстати, ранее наша редакция писала биографию рэпера P․ Diddy.