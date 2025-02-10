Правоохранители сообщили, что узнали о вероятных домогательствах педагога из социальных сетей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Кстати "Долой Белоуса": под Молодым театром и КГГА устроили акцию за отстранение преподавателя КНУТКиТ

Бывшие студенты и администрация университета имени Карпенко-Карого обратились в Шевченковское управление полиции. Так, следователи начали уголовное производство по статье о сексуальном насилии.

Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители общаются с администрацией высшего учебного заведения, выпускниками и преподавателями. Продолжается досудебное расследование.

Стоит отметить, что в полиции Киева не указали, что речь идет о преподавателе КНУТКиТ и режиссере Молодого театра Андрея Белоуса. Однако источники "Украинской правды" подтвердили эту информацию.

Важно добавить, что сегодня у Молодого театра и Киевской городской государственной администрации начались акции протеста с требованием уволить Андрея Белоуса с должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Среди демонстрантов были актеры из Молодого театра, Театра имени Леси Украинки, Театра на Подоле и театральной группы Rofl Monkey, что держали в руках плакаты, на которых были различные надписи: "Нет насилию", "Театр должен говорить", "Белоус – черт", "Долой Белоуса" и другие.