Об этом сообщает The Guardian, пишет Show 24. Во время поездки принц Гарри и команда его фонда "Игры непокоренных" хотят подробно описать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.

Кстати Фонд принца Гарри пожертвует 500 000 долларов, чтобы помочь детям из Газы и Украины

Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать показывать человеческое лицо этой войны и через что проходят люди. Мы должны держать это в центре внимания людей. Я надеюсь, что эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит,

– сказал он в разговоре с изданием.

Гарри поделился, что сначала его пригласила в Киев Ольга Руднева – генеральный директор всеукраинского центра военной травмы Superhumans Center во Львове. Они случайно встретились несколько месяцев назад в США.