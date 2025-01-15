По словам представителей P. Diddy, судебное преследование звезды является "сексистским и пуританским". Они также призвали предоставить копии видео с "белых вечеринок", на которое прокуроры ссылались в обвинительном акте против рэпера, пишет 24 Канал со ссылкой на People.

К слову Дрескод, реки алкоголя и десятки знаменитостей: как "белые вечеринки" Diddy стали легендарными

Нет ни скрытых камер, ни оргий, ни других вовлеченных знаменитостей, ни подземных тоннелей, ни несовершеннолетних, и даже ни одного намека на принуждение или насилие. Видеозаписи, в отличие от ужасных описаний правительства, показывают, как взрослые люди занимаются сексом по согласию, просто и понятно,

– говорится в заявлении.

Что известно о деле рэпера P. Diddy