Громкий секс-скандал в Голливуде: адвокаты рэпера P Diddy сделали заявление о его "белых вечеринках"
Адвокаты скандального рэпера Шона Комбса (P. Diddy), который обвиняется в сексуальном насилии и других преступлениях, подали новое заявление в суд. В нем утверждается, что на печально известных "белых вечеринках" секс был по согласию партнеров.
По словам представителей P. Diddy, судебное преследование звезды является "сексистским и пуританским". Они также призвали предоставить копии видео с "белых вечеринок", на которое прокуроры ссылались в обвинительном акте против рэпера, пишет 24 Канал со ссылкой на People.
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Нет ни скрытых камер, ни оргий, ни других вовлеченных знаменитостей, ни подземных тоннелей, ни несовершеннолетних, и даже ни одного намека на принуждение или насилие. Видеозаписи, в отличие от ужасных описаний правительства, показывают, как взрослые люди занимаются сексом по согласию, просто и понятно,
– говорится в заявлении.
Что известно о деле рэпера P. Diddy
- В сентябре прошлого года против P. Diddy выдвинули обвинения в рэкете, торговле людьми, изнасиловании, сутенерстве и других ужасных вещах. Сейчас рэпер находится под арестом, однако виновным себя не признает.
- Преступления он, в частности, совершал на легендарных "белых вечеринках", организатором которых был. Утверждается, что жертвами Шона Комбса могли стать и мировые звезды, а не только рядовые люди.
- Уже несколько раз адвокаты P. Diddy требовали освободить обвиняемого под залог, но тщетно. Судебное заседание по делу скандального рэпера состоится 5 мая 2025 года.
- Кстати, платформа Netflix работает над документальным сериалом о Шоне Комбсе, продюсером которого выступил рэпер 50 Cent. Часть доходов будет направлена на поддержку жертв сексуального насилия.