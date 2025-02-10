Преподаватель КНУТКиТ Белоус, обвиненный в домогательствах, заявил, что открыт к расследованию

Сегодня полиция Киева сообщила, что открыла уголовное производство против Андрея Белоуса, который обвиняется в сексуальных домогательствах. Преподаватель университета имени Карпенко-Карого рассказал, что открыт к расследованию.

Об этом скандальный педагог заявил в комментарии hromadske, пишет 24 Канал. Режиссер также прокомментировал то, что его хотят отстранить от работы в Молодом театре.

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Я убежден, что общество, которое отказывается от принципа презумпции невиновности, рискует вернуться во времена, когда приговоры выносила толпа, а не суд. Сегодня меня объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления,

– сказал Андрей Белоус.

Преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения заверил, что "полностью открыт" к расследованию. Также он настаивает, чтобы обвинения против него проверили по закону.

Андрей Белоус не согласен, что "решения принимаются не судом, а в соцсетях и на митингах". Он добавил, что сейчас этот прецедент касается его, однако завтра "могут атаковать кого-то другого".

Режиссер Молодого театра отметил, что 94 человека из коллектива, то есть большинство, хочет, чтобы он остался в должности. В то же время добавил, что их мнением "пренебрегают", ведь оно "не вписывается в сценарий, где главное – не установить истину, а достичь конкретного результата".

Между тем в КГГА сообщили, что директора-художественного руководителя Молодого театра отстранят от должности. Сегодня люди вышли на акции протеста с таким требованием в Киеве и Львове.