Полиция проверяет действия преподавателя Карпенко-Карого, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

Правоохранители проводят проверку возможных неправомерных действий преподавателя столичного вуза. О вероятных отношениях в коллективе университета им стало известно из социальных сетей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве, пишет 24 Канал. Отмечается, что официальных заявлений от пострадавших пока не поступало.

Кстати Коллектив Молодого театра требует отстранить Андрея Билоуса на фоне обвинений в домогательствах

Сотрудники полиции и администрация столичного вуза устанавливают обстоятельства дела, что распространяются в СМИ, а также лица, которые причастны к инциденту. По результатам проверки будет установлена правовая квалификация события. Подробности расследования пока не разглашаются.

Правоохранители не назвали имени и фамилии педагога, которого подозревают в неправомерных действиях. Однако, вероятно, речь идет об Андрее Белоусе – преподавателе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, который обвиняется в сексуальных домогательствах.

Что известно о секс-скандале в Карпенко-Карого

Напомним, недавно преподавателя университета имени Карпенко-Карого, театрального режиссера и директора-художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Сначала о неприемлемых действиях педагога рассказала 23-летняя София Сапожник, а потом еще несколько бывших студенток.

Столичный вуз начал служебное расследование, а Билоуса отстранили от преподавания. Сам мужчина обратился в правоохранительные органы, а от комментариев отказывается.

Во Львовском академическом драматическом театре имени Леси Украины поддержали пострадавших девушек. Кроме того, инициативная группа создала анонимное обращение для жертв харассмента в театре или театральных вузах.

Коллектив Молодого театра требует отстранить Андрея Белоуса с должности директора-художественного руководителя, пока идет расследование. Заявление было подано в КГГА с подписями части работников театра.