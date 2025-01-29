Ада Роговцева отреагировала на секс-скандал у Карпенко-Карого: "Давно нужны перемены"
Легендарная украинская актриса Ада Роговцева отреагировала на секс-скандал, который разгорелся вокруг преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Белоуса. Отметим, что в свое время она закончила этот вуз.
На своей странице в инстаграме Роговцева отметила, что высшему учебному заведению "давно нужны перемены", пишет 24 Канал. К тому же женщина поддержала студентов.
К слову Опять секс-скандал в Карпенко-Карого: известного режиссера и преподавателя обвинили в домогательствах
Слушала детей. Во всем правы. Учебное заведение – для обучения, а не для поддержки заведения и его работников. Театр, кино, телевидение – прикладные синтетические искусства и приобщать к ним на практике, обучая с азов ремесла, могут исключительно высокопрофессиональные люди, мастера своего дела. Если это не стопроцентно так, зачем же тогда существует заведение?,
– написала Ада Роговцева.
Актриса добавила, что студенты тратят 4-5 лет своей жизни, чтобы получить знания в "сложной прикладной профессии". Роговцева назвала это время неоценимым, "когда стоит каждый час суток для набора, для попыток, для ошибок, для понимания себя и мира".
Я молюсь за прекрасных детей, которые стремятся учиться и гордиться своей театральной школой! Поддерживаю во всем!,
– отметила актриса.
Ада Роговцева также прикрепила к сообщению фото, которое было сделано примерно в 1981 году.
Коротко о секс-скандале в университете имени Карпенко-Карого
- Напомним, днях театрального режиссера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко Карого Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах.
- Огласку этой ситуации предоставили несколько бывших студенток. Кроме того, по словам девушек, преподаватель прибегал к психологическому давлению и унижению.
- Вуз начал служебное расследование, а Андрей Билоус отстранили от преподавательской деятельности до его завершения. Сам мужчина обратился в правоохранительные органы.