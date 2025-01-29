Ада Роговцева отреагировала на секс-скандал у Карпенко-Карого: "Давно нужны перемены"

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева отреагировала на секс-скандал, который разгорелся вокруг преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Белоуса. Отметим, что в свое время она закончила этот вуз.

На своей странице в инстаграме Роговцева отметила, что высшему учебному заведению "давно нужны перемены", пишет 24 Канал. К тому же женщина поддержала студентов.

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Слушала детей. Во всем правы. Учебное заведение – для обучения, а не для поддержки заведения и его работников. Театр, кино, телевидение – прикладные синтетические искусства и приобщать к ним на практике, обучая с азов ремесла, могут исключительно высокопрофессиональные люди, мастера своего дела. Если это не стопроцентно так, зачем же тогда существует заведение?,

– написала Ада Роговцева.

Актриса добавила, что студенты тратят 4-5 лет своей жизни, чтобы получить знания в "сложной прикладной профессии". Роговцева назвала это время неоценимым, "когда стоит каждый час суток для набора, для попыток, для ошибок, для понимания себя и мира".

Я молюсь за прекрасных детей, которые стремятся учиться и гордиться своей театральной школой! Поддерживаю во всем!,

– отметила актриса.

Ада Роговцева также прикрепила к сообщению фото, которое было сделано примерно в 1981 году.

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