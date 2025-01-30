Это позорно, низко и недопустимо, – театр Леси Украинки о секс-скандале у Карпенко-Карого

Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки отреагировал на скандал с преподавателем университета имени Карпенко-Карого Андреем Белоусом. На днях его обвинили в сексуальных домогательствах.

Несколько бывших студенток рассказали о противоправных действиях Билоуса, который также является директором, художественным руководителем Молодого театра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм театра Леси Украинки.

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Наш театр основывается на уважении к ценностям равенства и справедливости, именно поэтому мы, как институт, осуждаем незаконное и неэтичное поведение и харассмент и призываем говорить о подобных кейсах вслух и откровенно. Сексуальные домогательства, насилие и злоупотребление служебным положением в театре или ЗВО – это позорно, низко и недопустимо,

– говорится в заявлении театра имени Леся Украинки.

В театре надеются, что этот случай станет толчком к "изменениям в работе театральных институтов и ЗВО". Там подчеркнули, что правоохранительные органы и руководство университета должны должным образом заняться расследованием этой ситуации, а виновника нужно справедливо наказать.

Мы поддерживаем пострадавших девушек и благодарим их, что решились рассказать свои истории,

– добавили в театре.

Кстати, инициативная группа создала анонимное обращение для жертв харассмента в театральных вузах или театре. Форму также могут заполнить те, кто стал свидетелем подобных ситуаций.

Важно! Форму можно заполнить по ссылке.

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