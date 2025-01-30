Это позорно, низко и недопустимо, – театр Леси Украинки о секс-скандале у Карпенко-Карого
Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки отреагировал на скандал с преподавателем университета имени Карпенко-Карого Андреем Белоусом. На днях его обвинили в сексуальных домогательствах.
Несколько бывших студенток рассказали о противоправных действиях Билоуса, который также является директором, художественным руководителем Молодого театра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм театра Леси Украинки.
Не пропустите Ада Роговцева отреагировала на секс-скандал в Карпенко-Карого: "Давно нужны изменения"
Наш театр основывается на уважении к ценностям равенства и справедливости, именно поэтому мы, как институт, осуждаем незаконное и неэтичное поведение и харассмент и призываем говорить о подобных кейсах вслух и откровенно. Сексуальные домогательства, насилие и злоупотребление служебным положением в театре или ЗВО – это позорно, низко и недопустимо,
– говорится в заявлении театра имени Леся Украинки.
В театре надеются, что этот случай станет толчком к "изменениям в работе театральных институтов и ЗВО". Там подчеркнули, что правоохранительные органы и руководство университета должны должным образом заняться расследованием этой ситуации, а виновника нужно справедливо наказать.
Мы поддерживаем пострадавших девушек и благодарим их, что решились рассказать свои истории,
– добавили в театре.
Кстати, инициативная группа создала анонимное обращение для жертв харассмента в театральных вузах или театре. Форму также могут заполнить те, кто стал свидетелем подобных ситуаций.
Важно! Форму можно заполнить по ссылке.
Еще одного преподавателя Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах
- Напомним, что на днях еще одного преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидении имени Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах. Речь идет о Юрии Высоцком.
- Актер Сергей Волосовец рассказал, что преподаватель осуществлял психологическое давление на студентов. К тому же по его словам выпускники боялись Высоцкого даже после окончания университета.
- Бывший студент театрального вуза вспомнил, что в день репетиции преподаватель "выбирал себе любимую студентку". Девушка садилась рядом, и они смотрели показ, во время которого мужчина домогался.