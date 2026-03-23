Музыкальный продюсер концерта Дмитрий Саратский, который входил в команду, принимавшую решения сделать антракт, объяснил ситуацию со своей стороны. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Дмитрия, антракт был сделан для контроля состояния голоса артиста.

Мы с командой услышали тенденцию к усталости голоса. Это абсолютно нормальная ситуация после репетиций и сложной подготовки. Большой концерт – 23 произведения, с оркестром, без бисов – это серьезная нагрузка даже для молодых исполнителей,

– отметил Саратский.

Он отметил, что пауза позволила вызвать фониатра, проверить голосовые связки и обеспечить завершение концерта на высоком уровне. "Я убежден, что это решение было правильным. Голос артиста – это его репутация перед зрителем. Мы не имели права подвергать Виктора Франковича риску", – объяснил музыкальный продюсер.

Также свое мнение относительно скандального инцидента высказала и экс-солистка поп-дуэта "Алиби" Анна Завальская, жена Дмитрия Саратского. Она считает, что ближайшее окружение Павлика "отнимает у него возможность переживать момент заслуженного триумфа, манипулируя искаженными фактами".

Антракт не был унижением, как это подается. Это было профессиональное решение саундпродюсера и продюсера концерта, принятое в моменте, чтобы сохранить голос артиста и дать возможность довести концерт до достойного финала. Еще и учитывая важный фактор теле-съемки. В работе с живым оркестром такие "пластические" решения говорят об ответственности, а не о "вмешательстве",

– написала Завальская в фейсбуке.

Анна добавила, что во время подготовки концерта жена Виктора Павлика системно создавала напряжение в команде через эмоциональное давление, ультимативный тон и искусственные конфликты, а за кулисами после инцидента ее поведение больше напоминало осознанную провокацию.

