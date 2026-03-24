Концертный директор артиста, а также его жена Екатерина Репяхова заявила, что столкнулась с психологическим давлением, унижением, агрессией и даже угрозами со стороны организаторов мероприятия. Она уже обнародовала видеодоказательства своих слов, опубликовав соответствующие ролики в инстаграм-сторис.

На кадрах зафиксировано руководителя Национального дворца искусств "Украина" Сергея Пермана, который на повышенных тонах общается с Екатериной Репяховой и членами команды. Во время разговора он использует русский язык и нецензурную лексику. По словам Репяховой, конфликт начался с того, что в присутствии Национального президентского оркестра и персонала дворца Перман позволил себе оскорбительную и грубую реплику: "Я хочу у*б*ть эту п*зду".

Екатерина Репяхова рассказала о скандале с Сергеем Перманом / Скриншот из инстаграм-сторис

На обнародованном видео слышно, как Сергей Перман обращается к Репяховой с оскорблениями и унижает ее профессиональные качества, в частности заявляя, что она "не директор" и "не имеет права вмешиваться".

Вы (Екатерина Репяхова, – 24 Канал) меня довели уже. Потому что вы д*рный человек, потому что вы лезете туда, куда вам не надо. Вы не директор – вы ноль,

– сказал руководитель Национального дворца искусств "Украина".

Жена Виктора Павлика показала, что происходило за кулисами концерта во Дворце "Украина": смотрите видео онлайн

Кроме того, он заявил, что жена Виктора Павлика "пила кровь его работников".

Для контекста! Фразеологизм "пить кровь" означает доводить до крайнего истощения или нервировать кого-то, как пишет онлайн-библиотека Горох.

Когда же Репяхова пыталась ответить, Перман резко оборвал: "Еще одно слово и я вас выведу отсюда. Вы на моей территории находитесь. Вы не имеете права здесь рот открывать. Не открывайте рот здесь. Достала за неделю уже".

Что известно о скандале вокруг концерта Виктора Павлика?