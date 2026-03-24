Скандал во Дворце "Украина": жена Павлика показала, что происходило за кулисами концерта
- Концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова заявила о психологическом давлении и угрозах со стороны организаторов концерта во Дворце "Украина".
- Во время концерта возникли конфликты из-за организационных вопросов, в частности, из-за остановки выступления и требования введения адреналина певцу.
Во Дворце "Украина" состоялся большой концерт Виктора Павлика. Однако событие не обошлось без скандала.
Концертный директор артиста, а также его жена Екатерина Репяхова заявила, что столкнулась с психологическим давлением, унижением, агрессией и даже угрозами со стороны организаторов мероприятия. Она уже обнародовала видеодоказательства своих слов, опубликовав соответствующие ролики в инстаграм-сторис.
На кадрах зафиксировано руководителя Национального дворца искусств "Украина" Сергея Пермана, который на повышенных тонах общается с Екатериной Репяховой и членами команды. Во время разговора он использует русский язык и нецензурную лексику. По словам Репяховой, конфликт начался с того, что в присутствии Национального президентского оркестра и персонала дворца Перман позволил себе оскорбительную и грубую реплику: "Я хочу у*б*ть эту п*зду".
На обнародованном видео слышно, как Сергей Перман обращается к Репяховой с оскорблениями и унижает ее профессиональные качества, в частности заявляя, что она "не директор" и "не имеет права вмешиваться".
Вы (Екатерина Репяхова, – 24 Канал) меня довели уже. Потому что вы д*рный человек, потому что вы лезете туда, куда вам не надо. Вы не директор – вы ноль,
– сказал руководитель Национального дворца искусств "Украина".
Кроме того, он заявил, что жена Виктора Павлика "пила кровь его работников".
Для контекста! Фразеологизм "пить кровь" означает доводить до крайнего истощения или нервировать кого-то, как пишет онлайн-библиотека Горох.
Когда же Репяхова пыталась ответить, Перман резко оборвал: "Еще одно слово и я вас выведу отсюда. Вы на моей территории находитесь. Вы не имеете права здесь рот открывать. Не открывайте рот здесь. Достала за неделю уже".
Что известно о скандале вокруг концерта Виктора Павлика?
- По словам Екатерины Репяховой, напряжение началось еще до выступления. За несколько дней до концерта ее попросили не публиковать видео с репетиций – якобы из-за недовольства организатора внешним видом певца. Более того, афишу сделали без фото Павлика.
- Во время самого концерта ситуация обострилась: после одной из песен организатор остановил выступление, заявив, что артист "ужасно поет". После этого вызвали врача и настаивали на введении адреналина. Концертный директор Виктора Павлика отметила, что антракт не был запланирован.
- Зато музыкальный продюсер выступления Дмитрий Саратский объяснил, что решение о паузе приняли по профессиональным соображениям. По его словам, команда заметила признаки усталости голоса исполнителя, а перерыв позволил пригласить фониатра, проверить состояние голосовых связок и обеспечить надлежащее завершение концерта.
- В то же время инъекцию адреналина, о которой шла речь во время инцидента, в итоге не применили. По словам Репяховой, она не видела в этом необходимости. Стоит добавить, что весной 2024 года Виктор Павлик перенес серьезную операцию на сердце и сейчас живет с искусственным клапаном.