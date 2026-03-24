Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Артист поблагодарил дворец и организаторов за подготовку мероприятия, но подчеркнул: это не оправдывает того, что произошло во время выступления. По словам Павлика, концерт был остановлен без объективных причин, хотя он чувствовал себя хорошо, пел в нормальной форме и не имел никаких проблем со здоровьем. Павлик отметил, что после этого возникли недопустимые ситуации: публичное унижение, психологическое давление и грубые высказывания, в частности в адрес его жены Екатерины Репяховой.

Фразы вроде "твое место дома" являются проявлением дискриминации и не имеют ничего общего с уважением ни к человеку, ни к профессии,

– подчеркнул Виктор Франкович.

Он добавил, что полностью поддерживает позицию жены не замалчивать подобные ситуации, ведь, по его мнению, молчание только способствует вседозволенности.

В завершение певец поблагодарил зрителей за поддержку, тепло и любовь во время концерта и заверил, что еще обязательно споет "на бис".

Что известно о скандале на концерте Виктора Павлика во Дворце "Украина"?