Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Вас также может заинтересовать Побили горшки: что произошло между Ефросининой и мужем Поляковой, и почему о них гудит сеть
Артист поблагодарил дворец и организаторов за подготовку мероприятия, но подчеркнул: это не оправдывает того, что произошло во время выступления. По словам Павлика, концерт был остановлен без объективных причин, хотя он чувствовал себя хорошо, пел в нормальной форме и не имел никаких проблем со здоровьем. Павлик отметил, что после этого возникли недопустимые ситуации: публичное унижение, психологическое давление и грубые высказывания, в частности в адрес его жены Екатерины Репяховой.
Фразы вроде "твое место дома" являются проявлением дискриминации и не имеют ничего общего с уважением ни к человеку, ни к профессии,
– подчеркнул Виктор Франкович.
Он добавил, что полностью поддерживает позицию жены не замалчивать подобные ситуации, ведь, по его мнению, молчание только способствует вседозволенности.
В завершение певец поблагодарил зрителей за поддержку, тепло и любовь во время концерта и заверил, что еще обязательно споет "на бис".
Что известно о скандале на концерте Виктора Павлика во Дворце "Украина"?
- Накануне выступления концертного директора и жену артиста Екатерину Репяхову попросили не публиковать видео с репетиций – якобы из-за недовольства организаторов внешним видом Виктора Франковича. Афишу мероприятия также сделали без фото Павлика.
- Во время выступления концерт внезапно остановили после одной из песен. Организаторы заявили, что артист "ужасно поет", вызвали врача и настаивали на введении адреналина. Антракт не был запланирован, поэтому стал неожиданным для команды.
- Музыкальный продюсер концерта Дмитрий Саратский объяснил, что пауза была сделана исключительно из профессиональных соображений. Он отметил, что команда заметила признаки усталости голоса, и перерыв позволил пригласить фониатра, проверить состояние голосовых связок и обеспечить завершение концерта на высоком уровне.
- В то же время инъекцию адреналина не применили, поскольку Екатерина Репяхова, Виктор Павлик и врач считали это необязательным.
- Дополнительно в сети появилось видео, где руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман на повышенных тонах общается с Репяховой и командой, унижая ее профессионализм и используя нецензурную лексику.