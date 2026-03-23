Хотя инцидент пытались скрыть, Екатерина все же поделилась новыми подробностями скандального концерта в своих инстаграм-сторис. В ответ Дворец "Украина" прокомментировал некоторые ее заявления, сообщает 24 Канал.
Интересно Это его выбор, – Зеленский ответил, как относится к желанию сына стать солдатом
Екатерина Репяхова рассказала, что за кулисами юбилейного концерта Виктора Павлика царил "полный абсурд". Женщина столкнулась с психологическим давлением, унижением, агрессией и даже угрозами со стороны организаторов мероприятия.
Как указано на странице Дворца "Украина" в инстаграме, именно продюсер концерта допустил неприемлемое поведение в отношении Екатерины Репяховой.
То, что произошло, выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения. У меня есть зафиксированные факты, включая угрозы, которые я получала,
– заявила она.
Репяхова также добавила, что команда продолжает покрывать это неприемлемое поведение.
Екатерина Репяхова рассказала о скандальном концерте Виктора Павлика во Дворце "Украина" / Скриншоты из инстаграм-сторис
По ее словам, во время концерта организатор остановил выступление после одной из песен, заявив Виктору Павлику, что он "ужасно поет", вызвал врача и сообщил о необходимости введения адреналина.
Заметим, что весной 2024 года Виктору Павлику сделали серьезную операцию на сердце, и сейчас он живет с искусственным клапаном.
Виктор Франкович только расслабился, начал получать удовольствие от концерта, в этот момент концерт просто останавливают и начинается абсурд. Из него (из Виктора Павлика, – 24 Канал) пытаются сделать человека, который плохо работает и навязать это ощущение... Мне искренне жаль, что ему пришлось работать в столь сложных и неприемлемых условиях,
– возмутилась концертный директор.
Екатерина Репяхова рассказала подробности скандального концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" / Скриншоты из инстаграм-сторис
Екатерина также рассказала, что унижения начались еще перед концертом. За несколько дней до мероприятия ее попросили не публиковать никакой контент с репетиций из-за якобы недовольства организатора внешним видом артиста. Афишу концерта сделали без фото Виктора Павлика.
Екатерина Репяхова рассказала об унижении со стороны организаторов концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" / Скриншот из инстаграм-сторис
Кроме этого, Репяхова возмутилась из-за того, что зрителям не позволяли дарить цветы во время концерта и танцевать. В комментарии Дворца "Украина" объяснили, что просят не вставать со своих мест во время выступления, чтобы не мешать другим зрителям, а также из-за организованной телевизионной съемки. Цветы команда рекомендует дарить в конце концерта.
Команда Дворца "Украина" рассказала, почему зрителей просят не вставать со своих мест во время концерта, а цветы просят дарить после выступления / Скриншот из инстаграма
Что еще известно о концерте Виктора Павлика во Дворце "Украина"?
- Выступление состоялось 21 марта и было инициировано и организовано самим Дворцом "Украина".
- Виктор Павлик впервые за 10 лет выступил на главной сцене страны с сольным концертом в сопровождении Национального президентского оркестра.
- На сцене к артисту присоединились певицы alyona alyona и Оля Цибульская.
- Среди зрителей были украинские звезды: Павел и Марина Зибровы, Анатолий Анатолич с женой, Кристина Горняк, Геля Зозуля, Женя Янович, а также Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой.
- Организаторы концерта уже попросили прощения у Екатерины и Виктора Павлика.