Хотя инцидент пытались скрыть, Екатерина все же поделилась новыми подробностями скандального концерта в своих инстаграм-сторис. В ответ Дворец "Украина" прокомментировал некоторые ее заявления, сообщает 24 Канал.

Екатерина Репяхова рассказала, что за кулисами юбилейного концерта Виктора Павлика царил "полный абсурд". Женщина столкнулась с психологическим давлением, унижением, агрессией и даже угрозами со стороны организаторов мероприятия.

Как указано на странице Дворца "Украина" в инстаграме, именно продюсер концерта допустил неприемлемое поведение в отношении Екатерины Репяховой.

То, что произошло, выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения. У меня есть зафиксированные факты, включая угрозы, которые я получала,

– заявила она.

Репяхова также добавила, что команда продолжает покрывать это неприемлемое поведение.

Екатерина Репяхова рассказала о скандальном концерте Виктора Павлика во Дворце "Украина" / Скриншоты из инстаграм-сторис

По ее словам, во время концерта организатор остановил выступление после одной из песен, заявив Виктору Павлику, что он "ужасно поет", вызвал врача и сообщил о необходимости введения адреналина.

Заметим, что весной 2024 года Виктору Павлику сделали серьезную операцию на сердце, и сейчас он живет с искусственным клапаном.

Виктор Франкович только расслабился, начал получать удовольствие от концерта, в этот момент концерт просто останавливают и начинается абсурд. Из него (из Виктора Павлика, – 24 Канал) пытаются сделать человека, который плохо работает и навязать это ощущение... Мне искренне жаль, что ему пришлось работать в столь сложных и неприемлемых условиях,

– возмутилась концертный директор.

Екатерина Репяхова рассказала подробности скандального концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" / Скриншоты из инстаграм-сторис

Екатерина также рассказала, что унижения начались еще перед концертом. За несколько дней до мероприятия ее попросили не публиковать никакой контент с репетиций из-за якобы недовольства организатора внешним видом артиста. Афишу концерта сделали без фото Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова рассказала об унижении со стороны организаторов концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме этого, Репяхова возмутилась из-за того, что зрителям не позволяли дарить цветы во время концерта и танцевать. В комментарии Дворца "Украина" объяснили, что просят не вставать со своих мест во время выступления, чтобы не мешать другим зрителям, а также из-за организованной телевизионной съемки. Цветы команда рекомендует дарить в конце концерта.



Команда Дворца "Украина" рассказала, почему зрителей просят не вставать со своих мест во время концерта, а цветы просят дарить после выступления / Скриншот из инстаграма

