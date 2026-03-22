Дворец "Украина" опубликовал официальное заявление на своей странице в инстаграме.

Представители Национального дворца искусств Украины рассказали, что за кулисами вчерашнего концерта Виктора Павлика возникла недопустимая ситуация. Продюсер мероприятия позволил себе неприемлемое поведение в сторону Екатерины Репяховой, жены народного артиста Украины.

Мы считаем, что никакие сложные условия и обстоятельства не оправдывают такое поведение в сторону женщины. Мы приносим искренние извинения Екатерине Николаевне. Уже проведена работа, и вчера в мессенджер Екатерины Николаевны были отправлены личные извинения от мужчины, который позволил себе недопустимое поведение,

– отметили представители Дворца "Украина".

В заявлении говорится, что Дворец "Украина" выступил инициатором и организатором юбилейного концерта Виктора Франковича. Впервые за 10 лет певец выступил на главной сцене страны с сольным концертом.

Организаторы отметили, что вложили собственные средства в концерт Павлика, несмотря на отсутствие государственного финансирования и риски, связанные с войной. Они поблагодарили артиста за выступление.

Мы еще раз приносим извинения Виктору Франковичу Павлику и Екатерине Николаевне Павлик за эту неприятную ситуацию. Надеемся, определенным утешением станут тысячи восторженных отзывов зрителей, а также то, что уже в ближайшее время вся Украина сможет увидеть этот невероятный концерт на телевидении,

– подытожили организаторы.

Официальное заявление Дворца "Украина" / Фото из инстаграма учреждения

