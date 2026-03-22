Скандал на концерте Виктора Павлика: организаторы ответили на обвинения жены артиста
- На концерте Виктора Павлика во Дворце "Украина" возник скандал из-за неприемлемого поведения продюсера в отношении жены артиста, Екатерины Репяховой.
- Организаторы концерта попросили прощения у Екатерины и Виктора Павлика.
В Национальном дворце искусств "Украина" прокомментировали инцидент, случившийся за кулисами вчерашнего юбилейного концерта Виктора Павлика. Скандал разгорелся между организаторами и женой артиста, Екатериной Репяховой.
Дворец "Украина" опубликовал официальное заявление на своей странице в инстаграме.
Представители Национального дворца искусств Украины рассказали, что за кулисами вчерашнего концерта Виктора Павлика возникла недопустимая ситуация. Продюсер мероприятия позволил себе неприемлемое поведение в сторону Екатерины Репяховой, жены народного артиста Украины.
Мы считаем, что никакие сложные условия и обстоятельства не оправдывают такое поведение в сторону женщины. Мы приносим искренние извинения Екатерине Николаевне. Уже проведена работа, и вчера в мессенджер Екатерины Николаевны были отправлены личные извинения от мужчины, который позволил себе недопустимое поведение,
– отметили представители Дворца "Украина".
В заявлении говорится, что Дворец "Украина" выступил инициатором и организатором юбилейного концерта Виктора Франковича. Впервые за 10 лет певец выступил на главной сцене страны с сольным концертом.
Организаторы отметили, что вложили собственные средства в концерт Павлика, несмотря на отсутствие государственного финансирования и риски, связанные с войной. Они поблагодарили артиста за выступление.
Мы еще раз приносим извинения Виктору Франковичу Павлику и Екатерине Николаевне Павлик за эту неприятную ситуацию. Надеемся, определенным утешением станут тысячи восторженных отзывов зрителей, а также то, что уже в ближайшее время вся Украина сможет увидеть этот невероятный концерт на телевидении,
– подытожили организаторы.
В чем Екатерина Репяхова обвинила организаторов концерта?
Екатерина Репяхова рассказала, что столкнулась с психологическим давлением, унижением, агрессией и даже угрозами со стороны организаторов концерта Виктора Павлика.
Блогерша поделилась, что зрителям не позволяли дарить цветы артисту и танцевать, а она никак не могла повлиять на ситуацию.
Репяхова требует от Дворца "Украина" "публичной позиции по пересмотру внутренней культуры общения и отношения к людям и зрителям", а не только публичных извинений.
