Повезло, что выжил: сын певицы Шер попал в больницу из-за передозировки

Младший сын американской певицы Шер оказался в больнице. 48-летний Элйджа Блю Олмен в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотиками.

Звездного сына госпитализировали 14 июня. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на TMZ.

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Элайджу Блю Олмена срочно доставили в больницу. Неизвестно, из-за каких именно наркотических веществ произошла передозировка. Известно, что мужчина находится в медицинском учреждении, за ним ухаживают специалисты.

Ему очень повезло, что он выжил,

– добавляют в издании.

Сейчас Шер уделяет внимание своему сыну и делает все возможное, чтобы оказать ему необходимую помощь.

У People добавили, что полиция обнаружила наркотики в доме у Элайджи. Мужчина якобы "вел себя неподобающим образом", – именно поэтому они приехали на вызов.

Что известно о сыне Шер