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Show24 Мировые знаменитости Повезло, что выжил: сын певицы Шер попал в больницу из-за передозировки
16 июня, 17:35
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Повезло, что выжил: сын певицы Шер попал в больницу из-за передозировки

Мария Касий
Основні тези
  • Элйджа Блю Олмен, сын певицы Шер, попал в больницу из-за передозировки наркотиками, его состояние тяжелое.

  • Полиция обнаружила наркотики в его доме, а Шер уделяет все внимание сыну и оказывает необходимую помощь.

     

Младший сын американской певицы Шер оказался в больнице. 48-летний Элйджа Блю Олмен в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотиками.

Звездного сына госпитализировали 14 июня. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на TMZ.

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Элайджу Блю Олмена срочно доставили в больницу. Неизвестно, из-за каких именно наркотических веществ произошла передозировка. Известно, что мужчина находится в медицинском учреждении, за ним ухаживают специалисты.

Ему очень повезло, что он выжил,
– добавляют в издании.

Сейчас Шер уделяет внимание своему сыну и делает все возможное, чтобы оказать ему необходимую помощь.

У People добавили, что полиция обнаружила наркотики в доме у Элайджи. Мужчина якобы "вел себя неподобающим образом", – именно поэтому они приехали на вызов.

Что известно о сыне Шер

  • Элайджа Блю Олмен родился в браке Шер с музыкантом Грегом Олменом. Он был единственным ребенком у пары. Также у певицы есть старший сын Чез Боно.
  • Элайджа Блю Олмен открыто признавался, что боролся с зависимостью от психоактивных веществ. В интервью в 2014 году он рассказал, что начал употреблять наркотики в возрасте 11 лет. Тогда мужчина сказал, что несколько раз был близок к передозировке.
  • В декабре 2023 года Шер подала заявление на временное опекунство над имуществом сына из-за его злоупотребления наркотическими веществами. Однако она достигла договоренности с Элайджей и в сентябре 2024 отклонила ходатайство.