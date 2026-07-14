33-летний автор поделился радостной новостью со своими подписчиками в Facebook. Он выбрал максимально лаконичный формат для сообщения и сразу раскрыл пол малыша. Примечательно, что мальчик появился на свет именно 14 июля, когда свой день рождения праздновал и сам Валерий.

У меня родился сын,

– кратко сообщил Маркус.

У Валерия Маркуса родился сын / скриншот из фейсбука

Каких-либо других подробностей о рождении первенца военнослужащий не раскрывал. В целом он старается оградить свою личную жизнь от публичности и крайне редко рассказывает о семье.

Известно лишь, что в прошлом году писатель поделился новостью о своей свадьбе. Тогда он отметил, что официально они с любимой заключили брак еще в 2023 году, однако праздничную церемонию решили устроить только через три года после регистрации. Показывая совместное фото с женой, Маркус скрыл ее лицо и оставил ироничную подпись.

Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось,

– пошутил тогда военный.

Валерий Маркус с женой / фото из инстаграма

Кстати, звезда сериала "Реванш" также родила первенца, однако кто является отцом ребенка, актриса пока не раскрывает.