Единственный сейчас выход – пойти повеситься, – актриса рассказала о домогательстве Высоцкого

Бывшая студентка университета имени Карпенко-Карого Вероника Мишаева-Яковлева обвинила преподавателя Юрия Филипповича Высоцкого в сексуальных домогательствах. Он был ее мастером. Девушка училась в вузе с 2015 по 2019 год.

Вероника поделилась своей историей в интервью Алине Доротюк, пишет 24 Канал. Актриса пережила сексуальные домогательства от мастера на втором курсе, когда вместе с другими студентами поехала в командировку.

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Студенты выступали в Донецкой и Луганской областях. По словам Мишаевой-Яковлевой, это был где-то 2016-2017 год. Весь курс ехал в нескольких автобусах, маршрут был такой: Дружковка, Бахмут, Попасная, Лисичанск. Во время поездки Юрий Высоцкий призвал Веронику к себе, чтобы она села рядом.

В какой-то момент я чувствую, что снова начинается эта рука на коленке. Ну и она, на удивление от других раз, начинает подниматься. Эта рука поднималась выше и выше. Я уже понимаю, что, наверное, он хочет прикоснуться к моим гениталиям. Это очень медленно происходило, то есть почти незаметно,

– вспомнила Вероника Мишаева-Яковлева.

В какой-то момент бывшая студентка университета имени Карпенко-Карого поняла, что это все происходит на самом деле, и ей не кажется. Когда преподаватель начал поднимать руку выше, девушка ее сбросила, хотя была в шоке.

Впоследствии студенты приехали на место назначения – в военную академию. Вероника рассказала, что Высоцкий вел себя так, будто ничего не произошло. Актриса же смотрела на лес вокруг и думала о самоубийстве.

Я понимаю, что это сейчас прозвучит, будто у меня, возможно, какие-то психологические проблемы были, но я действительно думала, что единственный сейчас выход – это пойти повеситься. Потому что у меня сломался немного мир, потому что я не очень была готова. Мне там 17 лет,

– призналась актриса.

Вероника Мишаева-Яковлева относилась к своему мастеру, "как к отцу", будто он – это "что-то святое", ведь приехала из другого города – из Харькова. Поэтому ситуация с Юрием Высоцким в автобусе "очень подломила" ее. Девушка тогда не знала, что ей делать и никому не могла рассказать о ситуации с преподавателем.

Вероника Мишаева-Яковлева о Юрии Высоцком: смотрите видео онлайн

Вероника Мишаева-Яковлева о еще одном инциденте с Высоцким

Позже произошел еще один инцидент в тамбуре. Мастер завел Веронику туда, чтобы выяснить, какие между ними отношения. Девушка объясняла Высоцкому, что смотрит на него, "как на отца", "как на дедушку", и заметила, что он – ее мастер. Мужчина взамен спрашивал у студентки, уверена ли она в этом и просил подумать.

Когда студенты возвращались в Киев, то остановились в Харькове – в родном городе Мишаевой-Яковлевой. Поезд прибывал в 5 утра, поэтому актриса накрутила себе будильник, чтобы увидеться с родителями, которые приехали на вокзал.

И я помню, что 5 утра, все спят. Я выхожу и вижу, что он выходит. Это просто была ужасная ситуация, когда я хотела увидеться со своими родителями, а тут выходит он, начинает жать моему папе руку, рассказывать, какая я талантливая,

– вспомнила Вероника.

Сейчас Вероника Мишаева-Яковлева понимает, что тогда Юрий Высоцкий, вероятно, боялся, чтобы она ничего не рассказала родителям. Актриса отметила, что "это было очень противно", но она не знала, как признаться маме и папе.

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