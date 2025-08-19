Сам певец пока никак не комментировал слова коллеги, однако это сделала украинская певица Тина Кароль, передает Show 24 со ссылкой на ее телеграмм-канал.

Фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич стал гостем шоу "Критиканты" от медиа Bezodnya Music. В шоу известные артисты вместе с ведущим Максом Нагорняком обсуждают современную украинскую музыку. В частности, на этот раз затронули и песни, которые стали популярными в TikTok. Галич вспомнил трек "Смарагдове небо" DREVO, ставший вирусным в соцсети. Артист оценил его достаточно резко.

Песня, которая не могла быть неуслышанной. Я знаю"Смарагдове небо", этот кусочек – и все, дальше ничего не слышно. Я не понимаю, что дальше. Подумал: надо послушать полностью. Дерьмо. Сам припев классный, но в песне больше ничего нет,

– объяснил певец.

Он добавил, что "музыка – это не фастфуд, нельзя создать что-то быстро, получить быстро аудиторию и на этом выехать".

Нужно создавать вокруг себя вселенные, нужно создавать вокруг себя идеологии, ценности какие-то транслировать. Музыку нужно слушать песнями, а не отрывками,

– подчеркнул Евгений.

Как на эти слова Жени Галича отреагировала Тина Кароль?

Певица записала видеообращение в свой телеграмм-канал, где призвала прекратить комментировать чужое творчество, а вместо этого делать свою музыку.

Это такая крынжатина, когда артисты гонят на песни других артистов. Да сидите и пишите свой материал. Когда-то DREVO что-то там высказался за меня. Потом извинился. А тут я все равно стану на сторону DREVO, потому что молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это возможно из энного количества песен первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть,

– заявила Тина.

Что DREVO говорил о Тине Кароль?

В октябре 2024 года Максим, такое настоящее имя артиста, прокомментировал то, что Тина Кароль стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение. Он тогда отметил, что Дмитрий Шуров лучше бы выполнил эту роль, потому что Тина Кароль – не музыкант.