Две женщины обвинили актера в том, что он домогался к ним во время работы над фильмом в 2021 году. Жерар Депардье отрицал обвинения в свой адрес, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Суд в Париже установил, что художница-постановщица Амели предоставила последовательные показания, тогда как показания Жерара Депардье со временем менялись. Актера также признали виновным в нападении на ассистентку режиссера Сару.

Когда шестинедельное судебное разбирательство закончилось, прокурор попросил условного срока заключения на 18 месяцев, штраф в размере 20 000 евро и регистрацию в списке сексуальных преступников.

Юрист, представлявший одну из истиц, назвал Жерара Депардье "мизогинистом" и "примером сексизма". В то же время защита требовала оправдания и назвал команду истцов "более боевиками, чем адвокатами".

Нападения произошли в сентябре 2021 года во время съемок фильма "Зеленые ставни". Как сообщает BBC, это был первый случай, когда актер предстал перед судом по обвинению в сексуальном насилии. Несколько других женщин высказали подобные обвинения в СМИ, дело о вероятном изнасиловании может дойти до суда.

Жерара Депардье признали виновным по делу о сексуальном насилии / Фото Getty Images

Жерара Депардье обвинили в домогательствах

Первая истица Амели заявила, что после незначительной ссоры Жерар Депардье схватил ее между ног и держал за бедра. Вторая женщина, Сара, рассказала, что актер трижды касался ее ягодиц и груди через одежду.

Депардье обвинения отрицал и сказал, что мог коснуться женщин случайно или чтобы сохранить равновесие.

Мое имя запятнали ложью и оскорблениями. Судебный процесс может быть очень особенным опытом для актера. Видеть весь этот гнев, полицию, прессу. Это как в научно-фантастическом фильме, только это не научная фантастика. Это жизнь,

– сказал актер.

Мужчина поблагодарил команды обвинения и защиты за то, что дали понять, как работают суды: "Эти уроки могут когда-то стать для меня вдохновением, если я сыграю адвоката".

По словам Жерара Депардье, он не работал актером три года, с тех пор, как начали появляться обвинения против него. Однако в начале этого месяца сообщалось, что он начал работать на Азорских островах над фильмом, режиссером которого является его подруга, актриса Фанни Ардан.

Ранее мы сообщали, что участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в сексуальном насилии.