В последние недели в Украине женщины рассказывают о том, как становились жертвами домогательств и харассмента и получали неуместные предложения от мужчин. Злата Огневич призналась, что и ее это не обошло, пишет 24 Канал со ссылкой на "Люкс ФМ".
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Певица вспомнила, как около 10 лет назад искала средства, чтобы помочь детскому дому. Она встретилась с влиятельным мужчиной, который мог бы предоставить деньги для детей. Однако их деловой разговор пошел не по плану.
В какой-то момент во время нашей встречи, которая проходила в людном месте, он положил руку мне на колено, начал гладить волосы и говорить: "Знаешь, у меня дома есть такая классная коллекция пластинок, давай с тобой поедем, послушаем вместе". Тогда я не знала, что ему на это ответить. Я просто застыла на месте, у меня не было слов,
– призналась Злата Огневич.
Артистка отметила, что сейчас подняла бы шум, кричала и вызвала бы полицию. Но тогда не среагировала таким образом.
Какие звезды признались, что подверглись домогательствам
- Актриса Елена Хохлаткина подверглась домогательствам в театре в юном возрасте. Один артист хотел проверить ее "доступность", а режиссер мог "хватать за грудь".
- Дарья Трегубова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссера. Ей было 17 лет, когда мужчина намекал ей на интим и предлагал смотреть взрослые фильмы.
- Анна Саливанчук едва не стала жертвой изнасилования со стороны фотографа Александра Ктиторчука. После фотосессии он пытался склонить актрису к интиму.