Злата Огневич впервые призналась, что подверглась домогательствам со стороны влиятельного мужчины

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что к ней приставал влиятельный мужчина. Он сделал ей неуместное предложение и начал позволять себе лишнее.

В последние недели в Украине женщины рассказывают о том, как становились жертвами домогательств и харассмента и получали неуместные предложения от мужчин. Злата Огневич призналась, что и ее это не обошло, пишет 24 Канал со ссылкой на "Люкс ФМ".

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Певица вспомнила, как около 10 лет назад искала средства, чтобы помочь детскому дому. Она встретилась с влиятельным мужчиной, который мог бы предоставить деньги для детей. Однако их деловой разговор пошел не по плану.

В какой-то момент во время нашей встречи, которая проходила в людном месте, он положил руку мне на колено, начал гладить волосы и говорить: "Знаешь, у меня дома есть такая классная коллекция пластинок, давай с тобой поедем, послушаем вместе". Тогда я не знала, что ему на это ответить. Я просто застыла на месте, у меня не было слов,

– призналась Злата Огневич.

Артистка отметила, что сейчас подняла бы шум, кричала и вызвала бы полицию. Но тогда не среагировала таким образом.

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