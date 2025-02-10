Викладач КНУТКіТ Білоус, звинувачений у домаганнях, заявив, що відкритий до розслідування
- Поліція Києва відкрила кримінальне провадження проти Андрія Білоуса за звинуваченням у сексуальних домаганнях, і він заявив про свою готовність до розслідування.
- КМДА повідомила про відсторонення Білоуса від посади директора-художнього керівника Молодого театру.
Сьогодні поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження проти Андрія Білоуса, який звинувачується у сексуальних домаганнях. Викладач університету імені Карпенка-Карого розповів, що відкритий до розслідування.
Про це скандальний педагог заявив у коментарі hromadske, пише 24 Канал. Режисер також прокоментував те, що його хочуть відсторонити від роботи у Молодому театрі.
Не пропустіть Поліція відкрила кримінальне провадження щодо Андрія Білоуса, який звинувачується у домаганнях
Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск,
– сказав Андрій Білоус.
Викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення запевнив, що "повністю відкритий" до розслідування. Також він наполягає, аби звинувачення проти нього перевірили згідно з законом.
Андрій Білоус не погоджується, що "рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах". Він додав, що нині цей прецедент стосується його, однак завтра "можуть атакувати когось іншого".
Режисер Молодого театру зазначив, що 94 людини з колективу, тобто більшість, хоче, аби він залишився на посаді. Водночас додав, що їхньою думкою "нехтують", адже вона "не вписується у сценарій, де головне – не встановити істину, а досягти конкретного результату".
Тим часом у КМДА повідомили, що директора-художнього керівника Молодого театру відсторонять від посади. Сьогодні люди вийшли на акції протесту з такою вимогою у Києві та Львові.