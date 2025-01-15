За словами представників P. Diddy, судове переслідування зірки є "сексистським і пуританським". Вони також закликали надати копії відео з "білих вечірок", на яке прокурори посилались в обвинуваченому акті проти репера, пише 24 Канал з посиланням на People.

До слова Дрескод, ріки алкоголю та десятки знаменитостей: як "білі вечірки" Diddy стали легендарними

Немає ні прихованих камер, ні оргій, ні інших залучених знаменитостей, ні підземних тунелів, ні неповнолітніх, і навіть жодного натяку на примус чи насильство. Відеозаписи, на відмінну від жахливих описів уряду, показують, як дорослі люди займаються сексом за згодою, просто і зрозуміло,

– йдеться у заяві.

Що відомо про справу репера P. Diddy