Гучний секс-скандал у Голлівуді: адвокати репера P Diddy зробили заяву про його "білі вечірки"
- Адвокати P. Diddy подали заяву до суду, стверджуючи, що секс на "білих вечірках" був за згодою.
- Вони закликали надати копії відео з вечірок, які фігурують у звинуваченнях проти репера.
Адвокати скандального репера Шона Комбза (P. Diddy), який звинувачується у сексуальному насильстві та інших злочинах, подали нову заяву до суду. У ній стверджується, що на сумнозвісних "білих вечірках" секс був за згодою партнерів.
За словами представників P. Diddy, судове переслідування зірки є "сексистським і пуританським". Вони також закликали надати копії відео з "білих вечірок", на яке прокурори посилались в обвинуваченому акті проти репера, пише 24 Канал з посиланням на People.
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Немає ні прихованих камер, ні оргій, ні інших залучених знаменитостей, ні підземних тунелів, ні неповнолітніх, і навіть жодного натяку на примус чи насильство. Відеозаписи, на відмінну від жахливих описів уряду, показують, як дорослі люди займаються сексом за згодою, просто і зрозуміло,
– йдеться у заяві.
Що відомо про справу репера P. Diddy
- У вересні минулого року проти P. Diddy висунули звинувачення у рекеті, торгівлі людьми, зґвалтуванні, сутенерстві та інших жахливих речах. Наразі репер перебуває під арештом, однак винним себе не визнає.
- Злочини він, зокрема, скоював на легендарних "білих вечірках", організатором яких був. Стверджується, що жертвами Шона Комбза могли стати й світові зірки, а не лише пересічні люди.
- Вже кілька разів адвокати P. Diddy вимагали звільнити обвинуваченого під заставу, але марно. Судове засідання у справі скандального репера відбудеться 5 травня 2025 року.
- До речі, платформа Netflix працює над документальним серіалом про Шона Комбза, продюсером якого виступив репер 50 Cent. Частина доходів буде спрямована на підтримку жертв сексуального насильства.