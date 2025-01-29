УКР РУС
29 січня 2025, 13:16
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Ада Роговцева відреагувала на секс-скандал у Карпенка-Карого: "Давно потрібні зміни"

Марія Примич
Основні тези
  • Ада Роговцева висловилася про секс-скандал в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого, де свого часу навчалася.
  • Акторка підкреслила необхідність змін у закладі та висловила підтримку студентам, які прагнуть здобувати знання у прикладних мистецтвах.

Легендарна українська акторка Ада Роговцева відреагувала на секс-скандал, який розгорівся довкола викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Зазначимо, що свого часу вона закінчила цей виш.

На своїй сторінці в інстаграмі Роговцева зауважила, що вищому навчальному закладу "давно потрібні зміни", пише 24 Канал. До того ж жінка підтримала студентів. 

До слова Знову секс-скандал у Карпенка-Карого: відомого режисера та викладача звинуватили у домаганнях

Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад – для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення – прикладні синтетичні мистецтва і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди, майстри своєї справи. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад?, 
– написала Ада Роговцева. 

Акторка додала, що студенти витрачають 4-5 років свого життя, аби здобути знання в "складній прикладній професії". Роговцева назвала цей час неоціненним, "коли вартує кожна година доби для набору, для спроб, для помилок, для розуміння себе і світу". 

Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому!,
– зазначила акторка. 

 Ада Роговцева також прикріпила до допису фото, яке було зроблене приблизно у 1981 році. 

Коротко про секс-скандал в університеті імені Карпенка-Карого 

  • Нагадаємо, днями театрального режисера та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. 
  • Розголосу цій ситуації надали кілька колишніх студенток. Крім того, за словами дівчат, викладач вдавався до психологічного тиску та приниження. 
  • Виш розпочав службове розслідування, а Андрій Білоуса відсторонили від викладацької діяльності до його завершення. Сам чоловік звернувся до правоохоронних органів. 