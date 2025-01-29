Ада Роговцева відреагувала на секс-скандал у Карпенка-Карого: "Давно потрібні зміни"
- Ада Роговцева висловилася про секс-скандал в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого, де свого часу навчалася.
- Акторка підкреслила необхідність змін у закладі та висловила підтримку студентам, які прагнуть здобувати знання у прикладних мистецтвах.
Легендарна українська акторка Ада Роговцева відреагувала на секс-скандал, який розгорівся довкола викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Зазначимо, що свого часу вона закінчила цей виш.
На своїй сторінці в інстаграмі Роговцева зауважила, що вищому навчальному закладу "давно потрібні зміни", пише 24 Канал. До того ж жінка підтримала студентів.
До слова Знову секс-скандал у Карпенка-Карого: відомого режисера та викладача звинуватили у домаганнях
Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад – для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення – прикладні синтетичні мистецтва і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди, майстри своєї справи. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад?,
– написала Ада Роговцева.
Акторка додала, що студенти витрачають 4-5 років свого життя, аби здобути знання в "складній прикладній професії". Роговцева назвала цей час неоціненним, "коли вартує кожна година доби для набору, для спроб, для помилок, для розуміння себе і світу".
Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому!,
– зазначила акторка.
Ада Роговцева також прикріпила до допису фото, яке було зроблене приблизно у 1981 році.
Коротко про секс-скандал в університеті імені Карпенка-Карого
- Нагадаємо, днями театрального режисера та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях.
- Розголосу цій ситуації надали кілька колишніх студенток. Крім того, за словами дівчат, викладач вдавався до психологічного тиску та приниження.
- Виш розпочав службове розслідування, а Андрій Білоуса відсторонили від викладацької діяльності до його завершення. Сам чоловік звернувся до правоохоронних органів.