Це ганебно, низько і неприпустимо, – театр Лесі Українки про секс-скандал у Карпенка-Карого
- Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки засудив дії викладача Андрія Білоуса, звинуваченого у сексуальних домаганнях.
- Театр підтримує постраждалих і закликає до змін у роботі театральних інституцій та належного розслідування випадку.
Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки відреагував на скандал з викладачем університету імені Карпенка-Карого Андрієм Білоусом. Днями його звинуватили у сексуальних домаганнях.
Кілька колишніх студенток розповіли про протиправні дії Білоуса, який також є директором, художнім керівником Молодого театру. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм театру Лесі Українки.
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Наш театр ґрунтується на повазі до цінностей рівності та справедливості, саме тому ми, як інституція, засуджуємо незаконну та неетичну поведінку та харасмент і закликаємо говорити про подібні кейси вголос та відверто. Сексуальні домагання, насильство та зловживання службовим становищем у театрі чи ЗВО – це ганебно, низько і неприпустимо,
– йдеться у заяві театру імені Леся Українки.
У театрі сподіваються, що цей випадок стане поштовхом до "змін у роботі театральних інституцій та ЗВО". Там підкреслили, що правоохоронні органи та керівництво університету мають належним чином зайнятися розслідуванням цієї ситуації, а винуватця потрібно справедливо покарати.
Ми підтримуємо постраждалих дівчат і дякуємо їм, що наважилися розповісти свої історії,
– додали у театрі.
До речі, ініціативна група створила анонімне звернення для жертв харасменту в театральних вишах або театрі. Форму також можуть заповнити ті, хто став свідком подібних ситуацій.
Важливо! Форму можна заповнити за посиланням.
Ще одного викладача Карпенка-Карого звинуватили у сексуальних домаганнях
- Нагадаємо, що днями ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебаченні імені Карпенка-Карого звинуватили у сексуальних домаганнях. Йдеться про Юрія Висоцького.
- Актор Сергій Волосовець розповів, що викладач здійснював психологічний тиск на студентів. До того ж за його словами випускники боялися Висоцького навіть після закінчення університету.
- Колишній студент театрального вишу пригадав, що у день репетиції викладач "обирав собі улюблену студентку". Дівчина сідала поруч, і вони дивилися показ, під час якого чоловік домагався.