Прожив рік в Австралії, – Фагот вперше розповів, чому його син повернувся в Україну

Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, розкрив деталі про особисте життя. Зокрема, він розповів, що його син повернувся з-за кордону.

Він пояснив, чому 14-річний Микита вирішив переїхати в Україну з Австралії та розсекретив, де той навчається. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

Вас також може зацікавити Дехто досі разом: хто з українських співаків та акторів мав стосунки з росіянами

Олег Михайлюта поділився, що на початку повномасштабного вторгнення син виїхав за кордон, але дуже хотів повернутися.

Коли почався головний кіпіш, він прожив рік в Австралії. Потім молився, щоб повернутися до України. І повернувся – вчиться тут. Обрав ВИШ, ліцей, який йому дуже подобається. Він у мене математик,

– розповів співак.

Зауважимо, Микита – єдиний син Фагота. Мамою хлопця є журналістка Анастасія Будкіна, з якою артист раніше зустрічався. Олег розповідав, що дізнався про вагітність дівчини в день, коли вирішив з нею розійтися.

Крім того, Михайлюта має доньку від свого першого шлюбу. Щоправда, не є батьком цієї дитини. Його колишня дружина Аліна, яка була академічною піаністкою з Росії, завагітніла від іншого чоловіка, але попросила музиканта записати доньку на себе.