Зіркового сина госпіталізували 14 червня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на TMZ.

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Елайджу Блю Олмена терміново доправили до лікарні. Невідомо, через які саме наркотичні речовини сталося передозування. Відомо, що чоловік перебуває в медичному закладі, за ним доглядають спеціалісти.

Йому дуже пощастило, що він вижив,

– додають у виданні.

Зараз Шер приділяє увагу своєму синові та робить все можливе, щоб надати йому необхідну допомогу.

У People додали, що поліція виявила наркотики у будинку в Елайджі. Чоловік начебто "поводився неналежним чином", – саме тому вони приїхали на виклик.

Що відомо про сина Шер