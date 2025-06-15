Пощастило, що вижив: син співачки Шер потрапив до лікарні через передозування
- Елйджа Блю Олмен, син співачки Шер, потрапив до лікарні через передозування наркотиками, його стан важкий.
Поліція виявила наркотики у його будинку, а Шер приділяє всю увагу синові та надає необхідну допомогу.
Молодший син американської співачки Шер опинився в лікарні. 48-річний Елйджа Блю Олмен у важкому стані через передозування наркотиками.
Зіркового сина госпіталізували 14 червня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на TMZ.
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Елайджу Блю Олмена терміново доправили до лікарні. Невідомо, через які саме наркотичні речовини сталося передозування. Відомо, що чоловік перебуває в медичному закладі, за ним доглядають спеціалісти.
Йому дуже пощастило, що він вижив,
– додають у виданні.
Зараз Шер приділяє увагу своєму синові та робить все можливе, щоб надати йому необхідну допомогу.
У People додали, що поліція виявила наркотики у будинку в Елайджі. Чоловік начебто "поводився неналежним чином", – саме тому вони приїхали на виклик.
Що відомо про сина Шер
- Елайджа Блю Олмен народився у шлюбі Шер з музикантом Грегом Олменом. Він був єдиною дитиною у пари. Також у співачки є старший син Чез Боно.
- Елайджа Блю Олмен відкрито зізнавався, що боровся з залежністю від психоактивних речовин. В інтерв'ю у 2014 році він розповів, що почав вживати наркотики у віці 11 років. Тоді чоловік сказав, що кілька разів був близький до передозування.
- У грудні 2023 року Шер подала заяву на тимчасове опікунство над майном сина через його зловживання наркотичними речовинами. Однак вона досягла домовленості з Елайджею та у вересні 2024 відхилила клопотання.